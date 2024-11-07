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記憶裡的最強奶油香！「胡椒廚房」回歸西門 限時推免費套餐現省80 經典款「胡椒牛肉飯」能吃Ｎ遍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／胡椒廚房粉專
圖／胡椒廚房粉專

記憶裡的奶油香！源自日本的超人氣鐵板料理「Pepper Lunch 胡椒廚房」於今年6月回歸西門，目前全台共有3間門市。有網友偶遇探店後分享資訊，喚起不少人的回憶直呼「超愛胡椒廚房 重新營業真棒」、「終於 又有得吃了」。

胡椒廚房於2024年6月回歸台北西門。圖／胡椒廚房粉專
胡椒廚房於2024年6月回歸台北西門。圖／胡椒廚房粉專

曾因代理商倒閉而退出台灣的超人氣鐵板料理「Pepper Lunch 胡椒廚房」於去年10月回歸，在新竹巨城、台中LALAPORT設有據點，並終於在今年6月回歸台北西門町。源自日本的「胡椒廚房」憑藉著各式美味鐵板料理累積許多粉絲，在全球多地擁有門店。最經典的「胡椒牛肉飯」，以鮮嫩牛肉片圍著白飯，再放上靈魂奶油與玉米，鐵板上桌趁熱拌勻，奶油融化與胡椒香結合，光用聞的就讓人垂涎。

圖／胡椒廚房粉專
圖／胡椒廚房粉專

而在全台胡椒廚房消失的那段時間，有不少人懷念它的好味道，甚至特地飛到上海、東京、新加坡等地品嘗。現在，除了新竹和台中兩個據點外，再度回歸西門開設西寧店造福台北人。

圖／胡椒廚房粉專
圖／胡椒廚房粉專

圖／胡椒廚房粉專
圖／胡椒廚房粉專

不僅如此，胡椒廚房西寧店更推出限時活動，即日起至11/30的平日11:00-17:00，凡消費一份主餐，即可憑優惠券兌換好禮，有免費80元套餐、免費加蛋或起司的好康。記得先加入胡椒廚房LINE好友領取優惠券，再度開吃記憶裡的好滋味吧。

胡椒廚房於2024年6月回歸台北西門。圖／胡椒廚房粉專
胡椒廚房於2024年6月回歸台北西門。圖／胡椒廚房粉專

胡椒廚房 台北西寧店：台北市萬華區西寧南路46號2F

胡椒廚房 新竹巨城店：新竹市東區中央路229號

胡椒廚房 台中LALAPORT店：台中市東區進德路600號北館5F

粉絲專頁：https://www.facebook.com/pepperlunch2023

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