爽吃過光棍！韓國年糕火鍋「兩餐」雙11推「299吃到飽」還有9天 4人同行更優惠 狂續「韓式炸雞、道地泡麵」吃夠本
單身也萬歲！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出雙11優惠，期間限定回歸最初餐費「每人299元」即享辣炒年糕、魚板湯、韓式炸雞炸物及道地泡麵無限吃，四人同行還更優惠。單身也能爽吃吃到飽，快樂過光棍節。
回歸299元當然要吃爆！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」慶雙11特別祭出優惠餐價，即日起至11/15，1至3人選擇「基本方案」每位299元（原價每人349元），4人同行更只要1,111元（另加10%清潔費），難得的好價韓料控千萬別錯過。值得注意的是，參加本活動門市限西門、信義、淡水、新店、中壢、新竹、桃園統領、中友、台南及高雄，板橋門市僅參與週一至四，記得看好活動門市再出發喔。
此外，兩餐另有現場用餐IG限定活動，只要和朋友一起到兩餐用餐並拍照，打卡門市地標＋@dookki_taiwan，並加上指定Hashtag【#兩餐 #兩餐單身日 #1111】，上傳IG並公開發佈文章（限時動態不算）即可參與抽獎，有機會把IPhone 16、AirPods帶回家。更多抽獎與活動內容可見兩餐粉專查詢。
韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」 雙11活動資訊
活動日期：即日起至2024/11/15
現場用餐優惠資訊：活動期間到兩餐選擇「基本方案」用餐，1~3人每位299元，4位同行1,111元（須另加10%清潔費）
參與門市：西門、信義、淡水、新店、中壢、新竹、桃園統領、中友、台南、高雄；板橋門市僅參加週一至四
備註：本活動不適用學生優惠與肉肉吃到飽方案；單點商品另外計價
粉絲專頁：https://www.facebook.com/dookkitaiwan
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