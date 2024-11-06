比買1送1更狂！超商咖啡、速食手搖「雙11優惠攻略」必收 個人比薩、霜淇淋、冰紅茶統統只要11元

雙11優惠來襲！各業者迎接11月重頭戲「雙11」相繼祭出買一送一、組合好價等優惠搶商機，udn小編特別整理了超商、速食及手搖的超值優惠，還有比買一送一更狂的好康要收。

7-ELEVEN

除網購優惠外，7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」推出「人氣CITY系列飲品買11送11」優惠組合，有CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶／純奶青等，以及指定品項711元組合，自即日起至11/11於OPENPOINT APP限時限量開賣。

圖／7-ELEVEN提供

即日起至11/26，到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼或報手機號碼，即可參加「FUN心取」活動，可享「Fami!ce霜淇淋或大杯焙茶拿鐵」只要11元好康；11/7前，會員APP隨買跨店取「Fami!ce霜淇淋5支188元」。

全家青森蘋果季Fami!ce應景推出「青森蘋果霜淇淋」。記者黃筱晴／攝影

萊爾富

即日起至11/12，至萊爾富「整買零取/來送禮」買大杯拿鐵30杯或大杯美式40杯，加HL衛生紙一串，組合價1111元。

肯德基雙11年度最強優惠！即日起至11/14，單人套餐最低111元、買蛋撻禮盒送點心，以及雞塊、鱈魚圈圈買1送1統統有。「爽吃堡獨享餐111元」含咔啦雞腿堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠茶(小)，直接下殺58折。優惠代碼詳見此處。

摩斯漢堡

摩斯歡慶雙11，即日起至11/15，買檸檬/葡萄口味蒟蒻享「+11元多一杯」；11/10至11/12，買薯條即可以11元加購冰紅茶。另有網路商城限定優惠，包含摩斯蒟蒻禮盒、摩斯奶油咖哩、摩斯米漢堡、濃湯隨身包等。

必勝客

即日起至11/30，4條黃金雞柳條、黃金波浪地瓜條和酥皮玉米濃湯買一送一，每週五10:00、雙11當天開搶「鬆厚個人比薩11元、鬆厚小比薩111元」等超級優惠，活動期間登入APP再抽iPhone16。

必勝客×肯德基「PK雙饗卡APP」推出一系列雙11優惠。圖／必勝客、肯德基提供

拿坡里披薩炸雞

11/19前，內用/外帶買6塊炸雞桶贈小披薩一個，特價348元（原價617元）。

拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

達美樂

達美樂攜手韓式炸雞「起家雞」新推「韓風半半披薩」，即日起至12/15，期間限定享外帶半價只要380元。

即日起至11/19，到三商炸雞買6塊炸雞桶送6塊咔啦腿排桶，12塊炸雞只要333元（原價696元）；另有新品招牌蔥香蒜辣雞柳條特價99元（原價149元）。

拿坡里炸雞專賣店正式改名為「三商炸雞」。圖／三商炸雞提供

CoCo都可

11/30前，於外送平台foodpanda點購CoCo都可「冬韻擂焙珍奶(L)」、「四季春青茶(L)」即享同品項買1送1，該優惠僅限外送服務，部分門市不參與本活動。

85度C

85度C新飲品「學習伯牙」和「蕎麥覺醒」將於11/7全台開賣，雙11當日，該2款新品與中杯蕎麥厚乳咖啡、中杯茉莉厚乳咖啡皆享買2送1，同品項不限冰熱，每人現購現取2組(六杯)。

圖／85度C提供

春陽茶事

即日起至11/12，至春陽茶事全台門市購買新品「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」可免費加烏龍粉粿一份；11/11前，於外送平台foodpanda訂購「炭焙烏龍」享同品項買一送一。

圖／春陽茶事提供

康青龍

康青龍與Uber Eats攜手推出雙11優惠，即日起至11/19，全用戶使用外送平台Uber Eats點購「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」買一送一，Uber One會員再加碼2款「仙凍蜜茉綠」、「青龍茶王」，及單筆消費滿350元再折90元。

圖／康青龍提供

青山

有「青茶界天花板」之稱的質感手搖品牌「青山」請你喝！即日起，加入青山官方LINE好友並依提示操作即可領取「飲品免費兌換券」一張，可憑券至實體門市免費兌換冠軍飲品一杯，限量一萬份，送完為止。

圖／青山提供

* 以上優惠內容與規則以各業者公告為準