比買1送1更狂！超商咖啡、速食手搖「雙11優惠攻略」必收 個人比薩、霜淇淋、冰紅茶統統只要11元
雙11優惠來襲！各業者迎接11月重頭戲「雙11」相繼祭出買一送一、組合好價等優惠搶商機，udn小編特別整理了超商、速食及手搖的超值優惠，還有比買一送一更狂的好康要收。
7-ELEVEN
除網購優惠外，7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」推出「人氣CITY系列飲品買11送11」優惠組合，有CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶／純奶青等，以及指定品項711元組合，自即日起至11/11於OPENPOINT APP限時限量開賣。
全家便利商店
即日起至11/26，到全家完成包裹取件，主動出示會員條碼或報手機號碼，即可參加「FUN心取」活動，可享「Fami!ce霜淇淋或大杯焙茶拿鐵」只要11元好康；11/7前，會員APP隨買跨店取「Fami!ce霜淇淋5支188元」。
萊爾富
即日起至11/12，至萊爾富「整買零取/來送禮」買大杯拿鐵30杯或大杯美式40杯，加HL衛生紙一串，組合價1111元。
肯德基
肯德基雙11年度最強優惠！即日起至11/14，單人套餐最低111元、買蛋撻禮盒送點心，以及雞塊、鱈魚圈圈買1送1統統有。「爽吃堡獨享餐111元」含咔啦雞腿堡+原味蛋撻+無糖茉莉綠茶(小)，直接下殺58折。優惠代碼詳見此處。
摩斯漢堡
摩斯歡慶雙11，即日起至11/15，買檸檬/葡萄口味蒟蒻享「+11元多一杯」；11/10至11/12，買薯條即可以11元加購冰紅茶。另有網路商城限定優惠，包含摩斯蒟蒻禮盒、摩斯奶油咖哩、摩斯米漢堡、濃湯隨身包等。
必勝客
即日起至11/30，4條黃金雞柳條、黃金波浪地瓜條和酥皮玉米濃湯買一送一，每週五10:00、雙11當天開搶「鬆厚個人比薩11元、鬆厚小比薩111元」等超級優惠，活動期間登入APP再抽iPhone16。
拿坡里披薩炸雞
11/19前，內用/外帶買6塊炸雞桶贈小披薩一個，特價348元（原價617元）。
達美樂
達美樂攜手韓式炸雞「起家雞」新推「韓風半半披薩」，即日起至12/15，期間限定享外帶半價只要380元。
三商炸雞
即日起至11/19，到三商炸雞買6塊炸雞桶送6塊咔啦腿排桶，12塊炸雞只要333元（原價696元）；另有新品招牌蔥香蒜辣雞柳條特價99元（原價149元）。
CoCo都可
11/30前，於外送平台foodpanda點購CoCo都可「冬韻擂焙珍奶(L)」、「四季春青茶(L)」即享同品項買1送1，該優惠僅限外送服務，部分門市不參與本活動。
85度C
85度C新飲品「學習伯牙」和「蕎麥覺醒」將於11/7全台開賣，雙11當日，該2款新品與中杯蕎麥厚乳咖啡、中杯茉莉厚乳咖啡皆享買2送1，同品項不限冰熱，每人現購現取2組(六杯)。
春陽茶事
即日起至11/12，至春陽茶事全台門市購買新品「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」可免費加烏龍粉粿一份；11/11前，於外送平台foodpanda訂購「炭焙烏龍」享同品項買一送一。
康青龍
康青龍與Uber Eats攜手推出雙11優惠，即日起至11/19，全用戶使用外送平台Uber Eats點購「御香鐵觀音」、「御香烏龍綠茶」、「清檸綠茶」買一送一，Uber One會員再加碼2款「仙凍蜜茉綠」、「青龍茶王」，及單筆消費滿350元再折90元。
青山
有「青茶界天花板」之稱的質感手搖品牌「青山」請你喝！即日起，加入青山官方LINE好友並依提示操作即可領取「飲品免費兌換券」一張，可憑券至實體門市免費兌換冠軍飲品一杯，限量一萬份，送完為止。
* 以上優惠內容與規則以各業者公告為準
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言