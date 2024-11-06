肉肉控衝了！連鎖熟成牛排館「+3元多3道菜」吃到2025年 拚手氣加菜嗑「免費雞翅」

牛排控放心衝！知名連鎖英倫風牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」最新推出「+3元多3道菜」的超狂優惠，還有壽星免費送豬排、加入LINE好友抽獎等好康，歲末限時揪團爽嗑肉～

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉專

牛排控都不陌生的連鎖牛排館「瀧厚炙燒熟成牛排」時常祭出優惠，為迎一年一度歲末年終慶特別推出「+3元多3道菜」平日限定優惠，即日起至2025/1/24，於活動期間之平日到店點主餐「鴨胸/羊排/沙朗心」三選一，即享加3元贈「沙拉、甜點和酥皮濃湯」的美味福利，超級銅板價升級套餐吃了更滿足。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉專

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉專

此外，11月壽星凡至店消費滿低消就送肉肉，免費升級豬排雙拼。值得注意的是，+3元多3道菜活動與壽星優惠不可與其他優惠併用。

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉專

另，瀧厚還加碼「好友抽獎送」活動，只要加入官方LINE好友參加抽獎，就有機會抽中「4隻免費雞翅」，中獎率50%，試手氣為自己加菜。相關優惠內容與規則以瀧厚炙燒熟成牛排公告為準。