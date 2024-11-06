雙11壽司優惠！ 爭鮮蝦壽司1貫10元、壽司郎吃11次爽領1100、藏壽司11/11贈超Q迪士尼袋

迎接雙11，壽司業者也悄悄趕上這波推出不同好康，爭鮮迴轉壽司推炙燒起士秋鮭、羅勒赤蝦降價10元，鮮蝦壽司2+1貫30元，等於1貫只要10元，壽司郎誠意滿滿推出各種11月限定消費次數就贈折價券，而藏壽司最新迪士尼TSUMTSUM主題也有好康贈品，壽司控們千萬別錯過了！

圖／翻攝爭鮮臉書

爭鮮迴轉壽司官網宣布「11好康月，優惠無極限」活動，與爭鮮PLUS同步祭出11月限定優惠，首先是「羅勒赤蝦」(11/4-11/17)、炙燒起士秋鮭(11/4-11/30)優惠一份30元(原價40元)；「鮮蝦壽司」2+1貫(11/18-11/30)特價30元，平均1貫只要10元。需注意，部分門市不參與活動、外送平台不適用，活動詳情依官方為準。

圖／爭鮮餐飲集團提供

外帶「爭鮮gogo」祭出「雙11來gogo加購購」活動，即日起至11/11，購買任一餐盒或丼飯，就能用11元加購香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯，但僅限定無迴台座位的爭鮮gogo門市販售。

圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書

壽司郎雙11強勢推出「11月就是要來壽司郎11次！」，於11/1至11/30期間，在全台壽司郎店鋪用餐11次，且單筆消費折價後滿350元以上，即可獲得1張集點卡，集滿11點即可獲得1100元折價券(100元*11張)。壽司郎強調，消費需累計壽司郎APP會員，且會員同資格申請者。

此外，還有「留言加碼抽」活動，於官方臉書的活動貼文完成指定動作，便可獲得抽獎資格，有機會抽中包括康寧餐具組、微波爐、雙耳湯鍋及三麗鷗的全套餐具收藏組等。

圖／翻攝藏壽司 Kurasushi Taiwan臉書

藏壽司最新迪士尼TSUMTSUM系列主題開跑中，11/11起於全台店鋪供應限量16,500個迪士尼TSUMTSUM系列限量洗衣袋，只要當日單筆消費滿1,200元以上，完成按讚藏壽司官方FB及加入LINE好友，至櫃台出示畫面+發票，即可贈「迪士尼TSUMTSUM系列限量洗衣袋」乙個，也可當旅行收納袋，超Q隨身帶著走！