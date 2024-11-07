快訊

一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」身家暴漲卻沉默至今

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

加入雙11戰局！敘日Buffet平日午晚餐只要1111元，還有聯合住宿券買10送2

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

飯店餐飲業參戰雙11！為了迎接年度購物盛事雙十一，六福旅遊集團推出旅展線上晚鳥優惠，以六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店和六福居公寓式酒店等旗下人氣品牌，推出住宿券23折、餐券56折、遊樂園票券56折起的超值折扣，優惠至11月10日止，讓消費者輕鬆享受豪華住宿與美食饗宴，絕對不容錯過。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

其中，南港「敘日全日餐廳」推出的自助餐券成為饕客們的搶購目標。雙十一限時推出「平日午/晚餐券」特惠價1,111元，相當於68折，讓食客盡情享受超過百道的異國美味，包括日本生食級干貝、現切肋眼牛排及紅酒燉牛頰等招牌料理。此外，餐廳還推出韓風主題活動，數十道韓式道地美食隨你品嚐，三人同行還可免費獲贈燒酒一瓶，六人同行則可加碼贈送燒酒及馬格利酒各一瓶，並享有燒酒、馬格利喝到飽優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

六福莊則推出超值「FUN鬆玩 6,188元」方案，每人僅需1,547元，即可入住特色剛果原野客房，並包含兩日六福村暢遊、早餐2客、以及好望角餐廳8折等優惠。每日限量100組的晚鳥方案還有機會升等至觀景客房，近距離觀賞狐獴、水豚等可愛動物，是寒假親子同遊的理想選擇，備受家庭旅客青睞。

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

同時，六福旅遊集團也推出「聯合住宿券」限時優惠活動，限時84小時「買10送2」，每套19,995元，可使用於六福莊、六福萬怡或六福居，提供多種靈活住宿選擇。消費者可於11月8日中午12時至11月10日搶購，保證出遊體驗更豐富多彩，趕快筆記準備搶囉！

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

編輯推薦

六福村 六福莊 六福萬怡 萬怡酒店 餐券

相關新聞

加入雙11戰局！敘日Buffet平日午晚餐只要1111元，還有聯合住宿券買10送2

飯店餐飲業參戰雙11！為了迎接年度購物盛事雙十一，六福旅遊集團推出旅展線上晚鳥優惠，以六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店和六福居公寓式酒店等旗下人氣品牌，推出住宿券23折、餐券56折、遊樂園票券56折起的超值折扣，優惠至11月10日止，讓消費者輕鬆享受豪華住宿與美食饗宴，絕對不容錯過。

記憶裡的最強奶油香！「胡椒廚房」回歸西門 限時推免費套餐現省80 經典款「胡椒牛肉飯」能吃Ｎ遍

記憶裡的奶油香！源自日本的超人氣鐵板料理「Pepper Lunch 胡椒廚房」於今年6月回歸西門，目前全台共有3間門市。有網友偶遇探店後分享資訊，喚起不少人的回憶直呼「超愛胡椒廚房 重新營業真棒」、「終於 又有得吃了」。

爽吃過光棍！韓國年糕火鍋「兩餐」雙11推「299吃到飽」還有9天 4人同行更優惠 狂續「韓式炸雞、道地泡麵」吃夠本

單身也萬歲！韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」推出雙11優惠，期間限定回歸最初餐費「每人299元」即享辣炒年糕、魚板湯、韓式炸雞炸物及道地泡麵無限吃，四人同行還更優惠。單身也能爽吃吃到飽，快樂過光棍節。

漢堡王「火烤牛肉堡買1送1」！Pasta Hut買麵送比薩

迎接雙11，「漢堡王」將於11月11日至11月15日期間，連續5天推出「買1送1」優惠，包括「三層火烤牛肉堡」、「雙層火...

大閘蟹、香箱蟹、鱈場蟹入饌！「Circum-」蟹宴上桌

進入食慾之秋，也是秋蟹正肥之時。獲得2024年米其林一星的「Circum-」，本季延續中法融合的料理概念，運用大閘蟹、花...

比買1送1更狂！超商咖啡、速食手搖「雙11優惠攻略」必收 個人比薩、霜淇淋、冰紅茶統統只要11元

雙11優惠來襲！各業者迎接11月重頭戲「雙11」相繼祭出買一送一、組合好價等優惠搶商機，udn小編特別整理了超商、速食及手搖的超值優惠，還有比買一送一更狂的好康要收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。