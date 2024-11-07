加入雙11戰局！敘日Buffet平日午晚餐只要1111元，還有聯合住宿券買10送2

飯店餐飲業參戰雙11！為了迎接年度購物盛事雙十一，六福旅遊集團推出旅展線上晚鳥優惠，以六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店和六福居公寓式酒店等旗下人氣品牌，推出住宿券23折、餐券56折、遊樂園票券56折起的超值折扣，優惠至11月10日止，讓消費者輕鬆享受豪華住宿與美食饗宴，絕對不容錯過。

圖／六福旅遊集團提供

其中，南港「敘日全日餐廳」推出的自助餐券成為饕客們的搶購目標。雙十一限時推出「平日午/晚餐券」特惠價1,111元，相當於68折，讓食客盡情享受超過百道的異國美味，包括日本生食級干貝、現切肋眼牛排及紅酒燉牛頰等招牌料理。此外，餐廳還推出韓風主題活動，數十道韓式道地美食隨你品嚐，三人同行還可免費獲贈燒酒一瓶，六人同行則可加碼贈送燒酒及馬格利酒各一瓶，並享有燒酒、馬格利喝到飽優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／六福旅遊集團提供

六福莊則推出超值「FUN鬆玩 6,188元」方案，每人僅需1,547元，即可入住特色剛果原野客房，並包含兩日六福村暢遊、早餐2客、以及好望角餐廳8折等優惠。每日限量100組的晚鳥方案還有機會升等至觀景客房，近距離觀賞狐獴、水豚等可愛動物，是寒假親子同遊的理想選擇，備受家庭旅客青睞。

圖／六福旅遊集團提供

同時，六福旅遊集團也推出「聯合住宿券」限時優惠活動，限時84小時「買10送2」，每套19,995元，可使用於六福莊、六福萬怡或六福居，提供多種靈活住宿選擇。消費者可於11月8日中午12時至11月10日搶購，保證出遊體驗更豐富多彩，趕快筆記準備搶囉！