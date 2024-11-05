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「拿坡里披薩」還在！ 祭出「買炸雞桶送披薩」跟三商炸雞拚了　網友笑：真．網內互打

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

拿坡里披薩．炸雞」大呼一直都在！ 自三商集團宣布「拿坡里炸雞」於11/1起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象上市後，炸雞界開始祭出一連串優惠較勁，先是三商炸雞推出購買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」優惠，「拿坡里披薩．炸雞」也跟三商炸雞拚了，最新祭出「買炸雞桶送披薩」買一送一優惠，讓網友們大呼過癮，同時更笑說「真的是網內互打」！

拿坡里官方粉絲團最新貼文公告「我們還在啦！【拿坡里披薩.炸雞】沒有改名字。再跟大家說一次：改名字的是隔壁的拿坡里炸雞專賣店，11/1起正式更名為【三商炸雞】」，更強調表示「【三商炸雞】和【拿坡里披薩.炸雞】販售商品不同、優惠也不同喔」。

拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書
拿坡里披薩．炸雞推出買炸雞送小披薩優惠活動。圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書

接著，官方宣告自即日起至11/19，推出「拿坡里披薩炸雞之我一直都在」特別優惠，只要買一桶6塊炸雞，就送1個小披薩，內用、外帶皆可享買一送一組合優惠價348元(原價617元)。

消息一出，讓網友紛紛笑說「跟三商炸雞拼了」、「幸好你們有解釋」、「搞得我好混亂」、「還好小編的工作保住了」、「真的是網內互打免費」。

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三商炸雞 披薩 拿坡里

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