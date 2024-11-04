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開箱最新高CP值牛排吃到飽！「貴族世家mini」首店落腳大安區 「主餐299元up」吃爆餐廳等級現烤披薩、咖哩牛肉飯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友陳永淩分享）、貴族世家mini粉專
圖／摘自Google地圖（網友陳永淩分享）、貴族世家mini粉專

牛排吃到飽新型態！深受各地饕客喜愛的平價牛排吃到飽「貴族世家」推出新型態mini店，全台首間門市落腳台北黃金地段，主餐299元起即可享用現烤披薩、滷肉飯、湯品、霜淇淋自助吧，手刀探店的網友分享「肉質提升不少，CP值很夠」、「(自助吧)東西非常豐富」，台北人先開動囉。

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

以高CP值吃到飽廣受好評的牛排連鎖店「貴族世家」又一新作，新型態mini店的全台第一個據點落腳大安區信義路上，並自11/3起試營運。「貴族世家mini店」主打美味牛排與微型沙拉吧，結合更時尚的用餐空間，且價格更實惠，主餐299元起，凡點主餐即享精緻沙拉吧吃到飽，餐點部分包含現烤披薩、咖哩牛肉、滷肉飯、湯品、冷熱飲、霜淇淋等鹹甜都滿足。

圖／貴族世家mini粉專
圖／貴族世家mini粉專

現烤披薩是網友推薦必吃。圖／摘自Google地圖（網友陳永淩分享）
現烤披薩是網友推薦必吃。圖／摘自Google地圖（網友陳永淩分享）

有網友巧遇新店開幕，火速開箱分享「特製牛排5分熟，也有餐廳水平上」、「牛肉咖哩飯是可以單賣的等級」，以及雖說是微型但餐點仍被讚十分豐富的自助沙拉吧，特別是不容錯過的現做披薩和杜老爺冰淇淋。還有網友強調是親子友善，值得帶著小朋友一同來飽口福。

貴族世家mini店還有少見的自助燙青菜。圖／摘自Google地圖（網友張惟荏分享）
貴族世家mini店還有少見的自助燙青菜。圖／摘自Google地圖（網友張惟荏分享）

貴族世家mini大安信義店

地址：台北市大安區信義路三段101號

營業時間：11:30–21:00

電話：02 2703 3101

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