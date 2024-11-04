開箱最新高CP值牛排吃到飽！「貴族世家mini」首店落腳大安區 「主餐299元up」吃爆餐廳等級現烤披薩、咖哩牛肉飯

台北巷弄中的「Powder Coffee Roasters」搬遷後更添獨特的人文風格，重新打造的店面設計巧妙結合了都市質感與自然元素。入口處鋪設鍍鋅板地板及壁面，質感灰色調與反光光澤，讓整體風格與街景融為一體。隨著屋簷的木質結構與踏階引導，店內空間在延伸的斜面天花設計中逐漸放大，視線最終集中於溫暖的木製吧檯，帶給人溫馨且舒適的咖啡體驗。

2024-11-04 10:00