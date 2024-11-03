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炸雞桶買1送1！「三商炸雞」更名祭優惠 「12塊炸雞只要333元」全台門市限時開嗑

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三商炸雞粉專及官網
圖／三商炸雞粉專及官網

更名祭優惠！拿坡里炸雞專賣店於11/1正式更名「三商炸雞」，同步推出「炸雞桶買一送一」限時優惠，以及新品「招牌蔥香蒜辣雞柳條」百元有找特惠價，吸引不少網友敲碗多開分店。

圖／三商炸雞粉專
圖／三商炸雞粉專

拿坡里炸雞更名「三商炸雞」後首波優惠來了！即日起至11/19，買「6塊炸雞桶」送「6塊咔啦腿排桶」特價333元（原價696元），現省363元。還有新品「招牌蔥香蒜辣雞柳條」特價99元（原價149元）的嘗鮮優惠，邀請顧客一同嗑炸雞慶更名。

圖／三商炸雞粉專
圖／三商炸雞粉專

但由於目前「三商炸雞」於全台僅有12家門市，部分縣市尚無據點，因此有各地網友表示「優惠看得到吃不到」，紛紛敲碗擴店「麻煩多開幾家」。

圖／摘自三商炸雞官網
圖／摘自三商炸雞官網

三商炸雞 更名祭優惠

活動期間：即日起至2024/11/19

優惠內容：買6塊炸雞桶送6塊咔啦腿排桶，特價333元（原價696元）

訂餐專線：080-007-6666或請洽各門市電話

門市查詢：https://www.33friedchicken.com.tw/

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三商炸雞 拿坡里 炸雞 買一送一

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