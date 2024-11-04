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「雞蛋沙拉脆皮麵包」配手沖咖啡絕配！「Powder Coffee Roasters」增添都市人風格引熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專
圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專

台北巷弄中的「Powder Coffee Roasters」搬遷後更添獨特的人文風格，重新打造的店面設計巧妙結合了都市質感與自然元素。入口處鋪設鍍鋅板地板及壁面，質感灰色調與反光光澤，讓整體風格與街景融為一體。隨著屋簷的木質結構與踏階引導，店內空間在延伸的斜面天花設計中逐漸放大，視線最終集中於溫暖的木製吧檯，帶給人溫馨且舒適的咖啡體驗。

圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專
圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專

「Powder Coffee Roasters」搬遷後依舊位於便利的地點，從捷運行天宮站1號出口步行約5分鐘即可抵達，是鬧中取靜的好去處。店內設有每人低消一杯飲料的規定，主打義式咖啡與手沖咖啡，多樣選擇讓顧客可以品嚐到不同風味的精品咖啡，無論是濃郁的義式還是細膩的手沖，都能滿足挑剔的味蕾。

圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專
圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專

店內人氣單品「紅豆奶油脆皮麵包」在回烤後呈現酥脆外皮，內餡的紅豆奶油甜而不膩，讓人一試成主顧。喜愛鹹食的顧客則可選擇「雞蛋沙拉脆皮麵包」，香濃的雞蛋沙拉與高水準麵包口感完美結合，令人難忘。無論咖啡或美食，這裡都能讓人感受質感的咖啡體驗，不妨邀約親朋好友一起體驗一下吧！

圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專
圖／取自Powder Coffee Roasters IG粉專

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咖啡 行天宮站 雞蛋沙拉 麵包

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