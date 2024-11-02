雙11必追「漢來美食」最強優惠！ 「來美食APP」狂送1111美食金 開搶下午茶Buffet吃到飽「買1送1」

漢來美食旗下擁有漢來海港吃到飽等19個品牌，共同推出週年慶優惠，除了針對新會員祭出全品牌1,111元超狂美食金外，也同步犒賞舊會員，延續去年大受好評的人氣品牌「漢來海港下午茶吃到飽買一送一」限搶優惠準備開搶！

圖／漢來美食提供

漢來「來美食APP」上線才短短2年多時間已收穫50萬會員，消費金額已達集團餐廳總營業額的40%。最新推出上線2周年好禮大放送，即日起至11/30，新會員完成首次下載「來美食 APP」並註冊成功，即可即可現領總價值1111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領現折，讓吃貨們開心大啖五星美食，省荷包、吃好料！

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同時，趁著年末大力犒賞舊會員，延續去年大受好評的人氣品牌「漢來海港－下午餐買一送一」限時搶優惠，在11/11的上午10點，「來美食APP」祭出搶購「品牌饕客券」，包含漢來美食旗下超夯的「漢來海港」下午茶Buffet吃到飽買1送1；還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購，輕鬆享有多重有感折扣。

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「來美食APP」持續不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表及趣味互動遊戲等功能外，未來也規畫推出會員分級、點數商城，提供會員更多專屬優惠。此回，推出「雙11吃貨節」活動，以極具吸引力的價格，讓顧客以最殺5折破盤價，體驗漢來美食旗下各大品牌的經典料理。