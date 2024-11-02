光看就想吃！ 最新「瓦罐豬寶盒」福氣豬仔肚子裡藏美食 爽吃爆量雞胇+肥美鮮蚵 天涼必來點一隻豬

天涼了，必來這點一隻豬！ 超萌的福氣豬仔造型「瓦罐豬寶盒」出現在台中西屯區一帶，以海鮮熱炒店成名的「青蚵嫂河南店」，為了迎接冬季來臨，特別推出最新「瓦罐豬」，每一豬仔肚子裡藏著冬天暖心暖胃的食物，大火烹煮後就能可愛端上桌！

圖／IG@hanyu_912授權提供

可愛豬仔排排站在爐子上，打開上半部的蓋子後，老闆豪邁地倒入滿滿雞胇和新鮮肥美的蚵仔，再加入老薑、枸杞、麻油、米酒等調料，再蓋上豬豬上蓋，開始熬煮，滾到冒泡就能上桌，成為一道光看就好想吃的可愛冬季暖心美食！

圖／IG@hanyu_912授權提供

在台中西屯工業區的「青蚵嫂」，以平價海鮮燒烤、美味海鮮熱炒著名，有遊客專程來吃現烤鮮蚵、也有居民愛這兒享用熱炒美食。店家經常會想盡巧思，配合季節推出適合的當季時令美味，最新豬仔造型的「瓦罐豬寶盒」，讓顧客爽吃爆量雞胇+肥美鮮蚵，一口接一口超下飯，快找機會來點ㄧ隻豬，不然就落伍啦！

圖／IG@hanyu_912授權提供

青蚵嫂河南店

地址：台中市西屯區河南路二段130號

電話：04-22950169

營業時間：17:30-01:00 (不定時公休，建議先致電確認)