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颱風天加開限量80碗！ 知名拉麵店推萬聖節「北海巨妖墨魚拉麵」 爆漿眼珠、巫婆溏心蛋、古堡海苔 一口咬下恐懼也要嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝拉麵公子臉書粉專
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超瘋狂的台北知名拉麵專賣店「拉麵公子」，過往曾推出一整碗超大隻的「大王具足蟲拉麵」而引起轟動！ 最新帶來的消息，在10/31萬聖節這天開賣限時限量80碗的「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，從店家放上滿滿爆漿眼珠的照片，實在引人恐懼密集症發作，想試膽的饕客們請把握，但颱風天出門，務必格外注意自身安全。

圖／翻攝拉麵公子臉書粉專
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拉麵公子推超應景的萬聖節「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，使用了加勒比海地區產的「北海巨妖黑蘭姆酒」，再加入濃厚的「黑咖哩湯汁」，搭上超多萬聖節元素「手工雕刻古堡海苔、櫻桃白蘭地漬富士蘋果丁、紫藤巫婆溏心蛋、火烤爆漿眼珠」等精彩配點，成為一碗視覺炸裂、帶有強烈香氣的特色拉麵。

圖／翻攝拉麵公子臉書粉專
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即使全台正籠罩在強颱惡劣天氣中，店家還是風雨無阻的舉辦萬聖限定販售活動，「北海巨妖墨魚拉麵」每碗售價420元，預計於10/31供應中午限量20碗、晚上限量20碗，及11/1供應中午限量20碗，晚上限量20碗，但需注意的是，最低消費為每人每席一碗拉麵，且無預約訂位、採現場排隊制度、人數到齊再排隊點餐。

店家也列出各種食用注意事項，特別提醒顧客，看起來令人恐懼的眼珠，口感類似魷魚嘴，吃起來的相當Ｑ彈，但切記要「一口咬下」，因為咬一半會爆漿汁液噴得到處都是，同時也建議避免穿著白色或淺色衣物用餐，減少墨汁噴濺的風險。

圖／翻攝拉麵公子臉書粉專
圖／翻攝拉麵公子臉書粉專

【拉麵公子】

地址：台北市中山區八德路二段279號

營業時間：每日11:30~13:30、17:30~20:30(不定期店休公告)

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