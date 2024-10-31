「台北喜來登」過年搶訂除夕圍爐爽吃八道海陸佳餚！還有訂房下殺58折、到府早鳥與免運優惠

轉瞬間農曆春節即將來臨！「台北喜來登大飯店」於2025年1月28日舉辦的「香江醉粵」除夕圍爐宴正式開放預訂。本次活動主題將帶領賓客重返八零年代的懷舊香港街坊，現場安排了粵語金曲、迪斯可歌舞表演、雜技秀及復古遊戲攤位，還有萬元抽獎等精彩活動。特別邀請的「幻術大仙」將為大家帶來精采的魔術表演，增添新春的神秘色彩，氣氛中不乏熱鬧與歡樂。除夕圍爐宴的預訂即日起開放，並可享有房價58折的優惠，讓顧客在享受美味的同時也能獲得住宿優惠。

圖／台北喜來登大飯店提供

除了除夕宴，台北喜來登在初一至初三期間還特別推出「祥福走春宴」，提供八道豪華美饌，讓家庭團聚的時光更為豐盛。每桌價格為32,800元+10%。這次春節聚餐的菜色以傳統佳餚為主，並增添了現代化的風味，讓全家人都能在餐桌上找到適合自己的美味。此外，喜來登飯店還推出外帶服務，提供「初曦迎春冷凍年菜組」，內含七道名廚規劃的海陸佳餚，如梅菜蒸海魚、花膠燉雞湯及紅酒西施牛等。預訂可享早鳥價6,888元，並可享免費宅配到府，保證輕鬆在家圍爐團圓，體驗五星級的年菜品質。

圖／台北喜來登大飯店提供

除夕圍爐宴將由宴會廳名廚團隊精心規劃，菜色包括避風塘豬手、招牌咕嚕肉及花螺御品佛跳牆等多道經典港式佳餚。席間更有果汁、紅酒與啤酒無限暢飲，讓顧客在品嚐美食的同時，享受聚會的樂趣。六人桌席22,800元+10%、十人桌席32,800元+10%。想要在春節期間享受獨特的餐飲體驗，快來預訂台北喜來登大飯店的圍爐宴吧！

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