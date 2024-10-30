冬季新品開賣！ 春水堂11月嚐「焙香麵茶拿鐵+肉圓、福州丸、滷雞翅」 茶湯會同推「焙茶拿鐵」

11/1起準時開賣！ 春水堂和茶湯會的冬季菜單出爐，這回不只有「焙香麵茶拿鐵」可喝，春水堂竟然也賣起了古早味肉圓，連帶著福州燕皮丸、川味麻辣滷雞翅一次嚐；茶湯會則推出焙茶拿鐵，加上配料咀嚼感十足，且買雞蛋糕再享優惠組合折11元，茶控們一定要追！

圖／春水堂提供

春水堂冬季新品推出各式中華美食小吃餐點，首推開賣台灣小吃代表「肉圓」(目前僅限中南區限定販售)，外皮Ｑ軟並淋上特製醬料，內餡有筍丁和豬腿肉，嚐一口令人驚艷；以及「福州燕皮丸、川味麻辣滷雞翅」、茶香入菜的「金萱巴西蘑菇雞湯」，每款都讓人想嚐嚐。

春水堂冬季旬味新飲品則推出「焙香麵茶拿鐵」及「萬壽菊」系列壺泡文人茶。其中「焙香麵茶拿鐵」以精心焙火的鐵觀音為茶底，加入鮮奶，茶韻與奶香交織迷人，融合傳統工法炒麵茶粉，香醇而不甜膩，讓人喝了會愛上。

圖／春水堂提供 圖／春水堂提供

春水堂今年再度與金馬獎合作，11月起包括外帶杯、杯墊、餐墊紙都將換裝今年金馬獎「時刻之間」主視覺意象，以從黎明、黃昏到夜晚的質感漸層設計，傳達陪伴大家擁抱金馬的心意。

圖／春水堂提供

茶湯會使用日本靜岡焙茶，自11/1起在全台門市也推出包括了「焙茶拿鐵、焙茶珍珠拿鐵、焙茶觀音雙Ｑ奶茶」，前者加入鮮乳與招牌鐵觀音茶湯，尾音回味窮；後者加入珍珠及咖啡凍，讓咀嚼控喝個過癮。

圖／茶湯會提供

茶湯會也同步與金馬獎合作，推出聯名款紙杯，此外，11/1至11/10推「加焙好韻」新品優惠，只要購買焙茶系列新品任2杯，享第2杯七折優惠；接著11/11至11/30推雙11「雙焙美味」優惠，買任一口味雞蛋糕乙份，即可享加購「焙茶系列新品」現折11元！

圖／茶湯會提供