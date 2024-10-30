台北轉運站美食+1！正宗沖繩口味「明 拉麵」落腳一級戰區 經典「叉燒飯、煎餃」統統點一輪
拉麵控探新店！承襲沖繩拉麵師傅手藝的「明 拉麵」全台首櫃落腳京站，每一碗都能吃到正宗日本口味，還有吃拉麵必搭配的涮嘴煎餃，以及拉麵店常見的叉燒飯統統點得到。在台北吃拉麵又有新選擇囉！
北車京站美食+1！轉運站新美食「明 拉麵」全台首櫃在京站一樓正式開幕，承襲沖繩拉麵師傅手藝，由天然豚骨熬製的正宗日本口味，搭配吸附湯汁的Q彈麵條，一口接一口停不下來。飯類則有拉麵店經典「叉燒飯」，簡單的美味吃了好滿足。
配菜部分除了有拉麵的靈魂伴侶溏心蛋可以加點外，日式燒餃子與章魚燒小丸子都值得一起嘗鮮，還有套餐可做選擇。每樣看起來都令人垂涎，拉麵愛好者有經過轉運站別忘了開吃一波。
明 拉麵
地址：台北市大同區承德路一段一號（京站時尚廣場1F華陰街側）
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