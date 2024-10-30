「躺床配肋排套餐看電影」超享受！新光影城攜手饗賓集團「電影合作套餐」票價與料理曝光

看電影躺床又能吃肋排超享受！台北天母及桃園青埔的新光影城近日攜手饗賓集團，推出全新「電影美食套餐」，讓影迷在享受電影的同時，能品嘗饗賓集團主廚精心打造的三款套餐，創造前所未有的觀影體驗，超適合情侶家人趕快揪團！

圖／饗賓集團提供

這次的合作特別推出三款精選套餐，包括「美式碳烤肋排套餐」、「紐奧良烤雞翅套餐」及「肉桂捲套餐」。在台北天母店與桃園青埔店限量供應，平日提供兩款套餐選擇，假日則可享三款套餐，讓影迷無論是工作日或假期皆能享受美食與電影的雙重樂趣。而觀眾可選擇豪華按摩椅影廳搭配單人美食套餐，票價為900元；亦可選擇雙人電動床影廳美食套餐，售價為1800元。

圖／饗賓集團提供

要特別提及的是，最吸引人的「美式碳烤肋排套餐」，選用特製照燒醬汁，需經過24小時醃製、蒸煮及烘烤，呈現出肉質軟嫩、香醇鹹甜的風味；「紐奧良烤雞翅套餐」則經過6小時醃製，搭配紐奧良風味醬，酸辣甘甜一口咬下令人難忘。兩款套餐還附有炸薯瓣及青花菜，讓顧客飽足感十足。新光影城的全新合作創新服務，不僅提升了觀影體驗，更讓顧客享受美食無須離開座位，為台灣影迷提供了全新的娛樂選擇，趕快揪團嘗鮮吧。