「大河之舞」最美舞者超愛台灣！搭捷運吃牛肉麵
愛爾蘭傳奇踢踏舞劇「大河之舞」睽違16年再度訪台，今(29)日起在台北表演藝術中心展開一連8場的演出，首席舞者傑森歐尼爾（Jason O'Neill）和「最美首席舞者」的安娜梅費茲派翠克（Anna Mai Fitzpatrick）一起受訪，安娜開心分享：「我在飯店附近的店吃了牛肉麵，真的非常好吃，也有去逛一下夜市。另外因為我們的交通是搭捷運，有一種真的融入台灣的感覺。」
傑森從5歲便開始跳舞，12年來，他一直擔任「大河之舞」的首席舞者，在世界各地最負盛名的劇院演出。本次是他第一次和「大河之舞」舞團一起來台，傑森說：「因為是首度來台，所以特別興奮又緊張，迫不及待想讓台灣觀眾趕快看到「大河之舞」的震撼場面，那真的是一生一定要感受一次的！」
安娜還曾憑藉出色美貌獲選「2023年愛爾蘭小姐」亞軍，本次來台演出，她大讚台灣人超熱情，通勤時還會坐捷運，她笑說很有融入台灣文化的感覺，覺得很新鮮。
本次來台採用最高規格的25周年紀念演出，製作人帕德雷克掛保證：「絕對讓台灣觀眾目瞪口呆」！主辦單位也特別開放媒體入場拍攝最終總彩排，華麗又整齊一致的完美演出撼動整個大劇院場館。首席舞者也表示：「準備好要帶給台灣觀眾最震撼的舞蹈絕技」！購票請洽寬宏售票。
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