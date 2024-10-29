炸雞控超嗨！ 終於等到「BHC Chicken」全台首店11/2大巨蛋試營運、「Popeyes」第3家進駐台北101
炸雞控久等了！ 繼NENE CHICKEN、橋村炸雞等韓式炸雞品牌來台後，連韓國炸雞始祖「BHC Chicken」也將正式來台，台灣分店落腳於大巨蛋地下街，預計於11/2開始試營運。與此同時，美國連鎖炸雞「Popeyes」繼5月正式登台後，最新宣布全台第三間門市將進駐台北101購物中心，炸雞控們快筆記準備開吃！
韓國炸雞始祖「BHC Chicken」，在全韓國有超過2,000間門市，而台灣首家店終於等到了正式進駐消息，於11/2搶先試營運，將插旗大巨蛋地下街「遠東Garden City花園綠廊」B2，11/11正式開幕。營業時間自上午11點至晚間10點，炸雞控們終於不用飛韓國，就能吃到韓劇千頌伊最愛的正宗韓式炸雞了！
在美國深受許多名人喜愛的「Popeyes」炸雞，在全球擁有超過4,600間分店，於今年5月份正式登台，於台北火車站商圈開設全台首間門市，10月份則在大巨蛋商圈成立「Popeyes光復店」第二間門市。
最新消息宣布，第三家「Popeyes」即將進駐台北市信義商圈，將坐落於台北101購物中心的B1 美食廣場，未來在信義區逛街也能吃到人氣的Popeyes美式炸雞了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言