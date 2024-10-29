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炸雞控超嗨！ 終於等到「BHC Chicken」全台首店11/2大巨蛋試營運、「Popeyes」第3家進駐台北101

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者陳睿中攝影、橘焱胡同餐飲集團提供
圖／記者陳睿中攝影、橘焱胡同餐飲集團提供

炸雞控久等了！ 繼NENE CHICKEN、橋村炸雞等韓式炸雞品牌來台後，連韓國炸雞始祖「BHC Chicken」也將正式來台，台灣分店落腳於大巨蛋地下街，預計於11/2開始試營運。與此同時，美國連鎖炸雞「Popeyes」繼5月正式登台後，最新宣布全台第三間門市將進駐台北101購物中心，炸雞控們快筆記準備開吃！

BHC Chicken。圖／橘焱胡同餐飲集團提供
BHC Chicken。圖／橘焱胡同餐飲集團提供

韓國炸雞始祖「BHC Chicken」，在全韓國有超過2,000間門市，而台灣首家店終於等到了正式進駐消息，於11/2搶先試營運，將插旗大巨蛋地下街「遠東Garden City花園綠廊」B2，11/11正式開幕。營業時間自上午11點至晚間10點，炸雞控們終於不用飛韓國，就能吃到韓劇千頌伊最愛的正宗韓式炸雞了！

BHC Chicken。圖／橘焱胡同餐飲集團提供
BHC Chicken。圖／橘焱胡同餐飲集團提供

在美國深受許多名人喜愛的「Popeyes」炸雞，在全球擁有超過4,600間分店，於今年5月份正式登台，於台北火車站商圈開設全台首間門市，10月份則在大巨蛋商圈成立「Popeyes光復店」第二間門市。

Popeyes招牌商品。記者陳睿中/攝影
Popeyes招牌商品。記者陳睿中/攝影

最新消息宣布，第三家「Popeyes」即將進駐台北市信義商圈，將坐落於台北101購物中心的B1 美食廣場，未來在信義區逛街也能吃到人氣的Popeyes美式炸雞了！

圖／Popeyes提供
圖／Popeyes提供

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