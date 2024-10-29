「世界披薩大師」進駐寒舍艾美！爽吃正宗瑪格麗特披薩、海鮮扁麵快訂位

愛吃披薩的讀者們趕緊來吃囉！台北寒舍艾美酒店盛情邀請「世界級披薩大師Giuseppe Errichiello（Mr. Peppe）」擔任客座主廚，於即日起至2024年12月31日間在探索廚房推出「探索義境」義大利美食節，帶來正宗的拿坡里披薩及多道經典義式佳餚，趕快訂位不要錯過正宗美味披薩的嚐鮮機會囉！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

每位1,690元起+10%享用超美味正宗義大利菜餚，包含饕客們可盡情品味Mr. Peppe的招牌菜，包含瑪格麗特披薩、蜂蜜香梨起司披薩、海鮮細扁麵等多元風味，呈現義大利料理的豐富多樣性。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

Mr. Peppe擁有20年以上的披薩製作經驗，從12歲開始便在拿坡里的家族披薩店打工。隨後他將拿坡里披薩的傳統風味帶至國際，並在東京創辦的「Pizzeria da Peppe」榮獲「全球最佳50披薩」及義大利《紅蝦》三片披薩殊榮，成為亞太區頂尖披薩店之一。他精湛的手藝讓每一片披薩都充滿意大利原味，無論是經典的瑪格麗特還是創意的甜味披薩，均能打動食客的味蕾。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

本次美食節除披薩外，還提供數款人氣義式料理，例如以松葉蟹入味的「松葉蟹檸檬茴香沙拉」及以當地海鮮料理的「義式海鮮細扁麵」。每道菜皆經過繁複工序精心製作，嚴選新鮮食材搭配傳統義式烹調方式，讓人如同置身拿坡里街頭般享受濃濃的義式風情。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

探索廚房的廚藝團隊更特別準備了多款義大利經典料理，如米蘭燉羊膝、羅馬豬肉捲及佛羅倫斯火烤牛排，結合義式香草和豐富香料，讓台灣饕客能在台北享受義大利傳統美味。想要品味這場盛宴的朋友，請洽台北寒舍艾美酒店訂席中心或官網預訂吧！