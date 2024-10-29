快訊

台股下挫271點收22,926點 台積電跌10元收1,040元

全台大停電？竟是國家災害防救中心「誤發警報」 民眾虛驚一場

晚上9時增開首長會議 恐延後宣布停班課 氣象署：但資訊更新很重要

「世界披薩大師」進駐寒舍艾美！爽吃正宗瑪格麗特披薩、海鮮扁麵快訂位

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

愛吃披薩的讀者們趕緊來吃囉！台北寒舍艾美酒店盛情邀請「世界級披薩大師Giuseppe Errichiello（Mr. Peppe）」擔任客座主廚，於即日起至2024年12月31日間在探索廚房推出「探索義境」義大利美食節，帶來正宗的拿坡里披薩及多道經典義式佳餚，趕快訂位不要錯過正宗美味披薩的嚐鮮機會囉！

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

每位1,690元起+10%享用超美味正宗義大利菜餚，包含饕客們可盡情品味Mr. Peppe的招牌菜，包含瑪格麗特披薩、蜂蜜香梨起司披薩、海鮮細扁麵等多元風味，呈現義大利料理的豐富多樣性。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

Mr. Peppe擁有20年以上的披薩製作經驗，從12歲開始便在拿坡里的家族披薩店打工。隨後他將拿坡里披薩的傳統風味帶至國際，並在東京創辦的「Pizzeria da Peppe」榮獲「全球最佳50披薩」及義大利《紅蝦》三片披薩殊榮，成為亞太區頂尖披薩店之一。他精湛的手藝讓每一片披薩都充滿意大利原味，無論是經典的瑪格麗特還是創意的甜味披薩，均能打動食客的味蕾。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

本次美食節除披薩外，還提供數款人氣義式料理，例如以松葉蟹入味的「松葉蟹檸檬茴香沙拉」及以當地海鮮料理的「義式海鮮細扁麵」。每道菜皆經過繁複工序精心製作，嚴選新鮮食材搭配傳統義式烹調方式，讓人如同置身拿坡里街頭般享受濃濃的義式風情。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

探索廚房的廚藝團隊更特別準備了多款義大利經典料理，如米蘭燉羊膝、羅馬豬肉捲及佛羅倫斯火烤牛排，結合義式香草和豐富香料，讓台灣饕客能在台北享受義大利傳統美味。想要品味這場盛宴的朋友，請洽台北寒舍艾美酒店訂席中心或官網預訂吧！

編輯推薦

寒舍艾美 披薩 海鮮

相關新聞

「世界披薩大師」進駐寒舍艾美！爽吃正宗瑪格麗特披薩、海鮮扁麵快訂位

愛吃披薩的讀者們趕緊來吃囉！台北寒舍艾美酒店盛情邀請「世界級披薩大師Giuseppe Errichiello（Mr. Peppe）」擔任客座主廚，於即日起至2024年12月31日間在探索廚房推出「探索義境」義大利美食節，帶來正宗的拿坡里披薩及多道經典義式佳餚，趕快訂位不要錯過正宗美味披薩的嚐鮮機會囉！

桃園首家「橋村炸雞」進駐大江購物中心 揪55家餐飲推美食周年慶

大江購物中心將於11月6日至11月17日，集結館內55家餐飲品牌推出餐飲美食周年慶「好饗去大江」，首五日聯名卡友於餐飲店...

聰明省錢！全聯PX Pay「惜食地圖」新功能10月29日上線

全聯當日即期生鮮商品折扣優惠，是許多精打細算消費者省錢料理的聰明購物選擇，當日即期生鮮商品享受8折或6折優惠，不僅滿足消...

三重人拚免單！平價美味「思犇牛排」萬聖扭蛋超霸氣 一門市限定「中獎率100%」最低也有現打8折

拚手氣免費吃！即將迎來萬聖節，平價牛排館「思犇牛排」徐匯店獨家推出「扭轉命運」優惠活動，10/31前用餐滿額就有機會享有8折起的好康回饋，最大獎還能「全桌免單」，...

豬排飯買1送1！勝勢豬排進駐大巨蛋　「巨蛋漢堡」登場

來自日本的「勝勢日式豬排」，即將於台北大巨蛋開設全台第5間分店。為了呼應大巨蛋賽事的應援需求，並特別推出直徑14公分的「...

這次汐止人先吃！三商餐飲「咖意哩」全台首店在這 全菜單不超過200元 激推「靈魂調醬+邪惡炸物」快衝美食街

汐止人搶先吃！三商餐飲旗下咖哩專賣「咖意哩」全台首間實體門市就在汐止，香濃咖哩醬搭配酥炸豬排、鮮嫩雞腿，絕佳組合令人欲罷不能，絕對是咖哩控必嘗的平價美味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。