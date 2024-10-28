三重人拚免單！平價美味「思犇牛排」萬聖扭蛋超霸氣 一門市限定「中獎率100%」最低也有現打8折

拚手氣免費吃！即將迎來萬聖節，平價牛排館「思犇牛排」徐匯店獨家推出「扭轉命運」優惠活動，10/31前用餐滿額就有機會享有8折起的好康回饋，最大獎還能「全桌免單」，扭到多少就當場現折或免單，中獎率100%超有誠意，老闆等你來吃喝試運氣。

思犇牛排徐匯店獨家企畫，推出「消費滿千扭轉命運」活動，有機會扭到全桌免單。圖／思犇牛排徐匯店提供

萬聖節就吃牛排吧！不時祭出好康回饋的平價牛排餐廳「思犇牛排」特別推出萬聖活動，徐匯店限定「消費滿千扭轉命運」，即日起至10/31，只要同桌消費滿千即享轉扭蛋機會乙次，扭蛋機內放有數十顆橘色乒乓球，分別寫有數字5、6、7、8等優惠折扣，裡面還有2顆黑球，抽到即代表本次消費全免，這頓老闆請。折扣當場現抵，100%中獎率，最低也有現打8折的優惠。

思犇牛排徐匯店迎接萬聖節，獨家好康回饋。圖／思犇牛排徐匯店提供

圖／思犇牛排提供

「思犇牛排」徐匯店位在捷運徐匯中學站附近，不僅有平價的美味排餐，還有豐富的沙拉、濃湯、大蒜麵包和爆米花、霜淇淋等自助吧可以享用，受到不少小家庭、小資族的歡迎，網友們真實給評「牛肉非常鮮甜，熟度處理的非常到位」、「食材豐富好吃，服務態度超好的」、「牛排很大塊 蘑菇醬調味非常好吃」。

除了美味排餐外，還有自助吧可以享用。圖／摘自Google地圖（網友廖仕媛分享）

思犇牛排 徐匯店

地址：新北市三重區仁愛街650號

營業時間：平日11:00–14:30、16:30–21:00；假日11:00–21:00

電話：02-82871988