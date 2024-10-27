這次汐止人先吃！三商餐飲「咖意哩」全台首店在這 全菜單不超過200元 激推「靈魂調醬+邪惡炸物」快衝美食街

汐止人搶先吃！三商餐飲旗下咖哩專賣「咖意哩」全台首間實體門市就在汐止，香濃咖哩醬搭配酥炸豬排、鮮嫩雞腿，絕佳組合令人欲罷不能，絕對是咖哩控必嘗的平價美味。

圖／摘自Google地圖

在披薩炸雞、牛肉麵等領域都有好口碑的三商餐飲，旗下咖哩專賣「咖意哩」於2022年在線上雲端廚房首次亮相後，為開展虛實整合的營運模式，終於在今年開設了全台第一間實體門市，落腳新北汐止遠雄購物中心，為商場美食街再添一生力軍。

「咖意哩」顧名思義主打咖哩系列，咖哩醬有辣和不辣兩種選擇，香氣四溢的獨門咖哩搭配香脆雞腿、酥炸豬排、酥炸鮮魚，最純粹的經典好滋味；只吃咖哩還不夠的話，還有咖哩與奶油白醬組合成的「雙醬系列」，不論是濃醇咖哩香還是帶有微甜奶香的奶油白醬，一口飯一口肉配著吃都十分涮嘴。此外，只要點主餐都會附一碗味噌湯喔。

圖／咖意哩粉專

圖／摘自Google地圖（網友Oreo888分享）

而「咖意哩」價格也很親民，價位落在160-200元區間，這個價格在百貨美食街裡實屬高CP值。除了靈魂醬料外，有網友探店後分享「炸豬排好吃不會膩」、「炸物有水準」、「雞柳都很嫩」，肉品都能放心點不踩雷。

咖意哩菜單。圖／摘自Google地圖

咖意哩 汐止店

地址：新北市汐止區新台五路一段99號B1 (遠雄汐止購物中心)

營業時間：週日至四11:00-21:00；週五、六11:00-21:30

電話：02-26976068