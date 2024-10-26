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狂賀中信兄弟隊封王！ 「穿球衣屋馬請客」 3品牌限時四天用餐優惠贈好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／屋馬提供
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狂賀！ 中華職棒大聯盟中信兄弟隊，25日在台中主場奪下總冠軍，以4比1擊敗統一7-ELEVEN獅隊順利封王！歡迎中信兄弟的榮耀時刻，台中屋馬餐飲集團，自即日起至10/29，推出限時四天「穿兄弟球衣屋馬就請客」活動，邀請全台象迷穿上球衣到旗下三大品牌——屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食用餐，享受多重象迷專屬優惠！

圖／屋馬提供
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即日起至10/29，屋馬餐飲集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食推出封王優惠，只要憑中信兄弟2024季票、會員卡，或者穿著兄弟象球衣用餐，就能享優惠如下：

●屋馬燒肉

1.憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「九折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張季票即享有一份。

2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷乙份」，一張會員卡即享有一份。

●金韓食

1.憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「九折優惠+韓式炸雞乙份」一張季票即享有一份。

2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「韓式炸雞乙份」，一張會員卡即享有一份。

●涮屋馬

1.憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「九折優惠＋點購套餐湯底免費升級。」一張季票即享有一份。

2.憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「點購套餐即增送單人海鮮乙份「。一張會員卡即享有一份。

圖／屋馬提供
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7-ELEVEN 屋馬燒肉 海鮮 韓式炸雞

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