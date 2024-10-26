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7款超療癒早午餐！ 「拉亞漢堡 x 森永牛奶糖」聯名玩翻牛奶糖醬、換裝牛奶糖盒 APP消費再抽日本機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

甜食控一起嗨爆！早午餐連鎖品牌「拉亞漢堡」跨界攜手日本百年牛奶糖品牌「森永牛奶糖」，自2024/10/29起至2025/1/13期間，將擁有濃郁焦糖香的牛奶糖醬加入拉亞漢堡的招牌7款早午餐餐點中，翻玩台灣人兒時回憶的香甜滋味，連Threads平台爆紅「爆醬乳酪貝果」都加入森永牛奶糖醬再進化。

圖／拉亞漢堡提供
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圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

10月29日起限期11週，拉亞漢堡將再攜手森永牛奶糖聯名推出「森永牛奶糖早午餐系列」，包含森永牛奶糖炸雞芝加哥堡、森永牛奶糖香蕉蛋餅、森永牛奶糖乳酪貝果、森永牛奶糖可頌、森永牛奶糖奶茶、森永牛奶糖拿鐵（冰/熱），共7款商品，讓早晨被迷人的焦糖香暖暖包圍。

圖／拉亞漢堡提供
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圖／拉亞漢堡提供
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同時，拉亞漢堡x森永牛奶糖聯名商品全面「換裝」，穿上森永牛奶糖經典盒裝設計，讓你忍不住手機先吃！

圖／拉亞漢堡提供
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聯名活動期間使用Laya Now APP點餐，森永牛奶糖奶茶獨家優惠39元（原價45元）；單點任一品項升級套餐（搭配森永牛奶糖可頌、中杯紅茶），現省10元；使用Laya Now APP單筆消費並於線上完成支付滿200元，且含任一份森永牛奶糖聯名商品，即可現場參加抽獎，最大獎為日本機票，共計3名得獎者。

圖／拉亞漢堡提供
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foodpanda獨家優惠：
．10/29至2025/1/13止，同步全台拉亞漢堡門市上架，「森永牛奶糖聯名套餐」享75折優惠。
．11/1起至11/11止，「森永牛奶糖炸雞芝加哥堡＋大杯紅茶」原價150元，特價111元。
Ubereats專屬優惠：
．11/8至2025/1/13止，「森永牛奶糖聯名套餐」享8折優惠。
．11/20起至12/3止，「森永牛奶糖可頌＋大杯紅茶」享特價100元，「森永牛奶糖乳酪貝果＋大杯紅茶」享特價115元。

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拉亞漢堡 早午餐 牛奶 蛋餅

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