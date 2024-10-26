橘村炸雞「桃園首店」大江11月開幕！再抽韓國雙人機票

韓國超夯連鎖炸雞品牌「橋村炸雞」正式進軍桃園！繼在板橋、台北101、信義新光A11等地開設分店後，橋村炸雞即將於11月初在桃園大江購物中心開設桃園首間門市，讓桃園的饕客也能近距離享受正宗韓式炸雞的迷人滋味。準備好感受韓國美食熱潮嗎？還有免費抽機票活動，簡直好康滿滿，喜歡韓式炸雞迷千萬別錯過！

圖／取自橘村炸雞臉書粉專

橘村桃園首店確定在桃園大江購物中心11月開幕，桃園人可以期待了！不僅如此，橋村還推出首爾雙人來回機票抽獎活動！從2024年10月12日起至11月11日，只要在全台橋村炸雞門市消費，不限金額即可獲得QR code券，完成指定任務就能參加抽獎，有機會贏得台北-首爾經濟艙來回機票！讓你在享受韓式美食的同時，還有機會親自飛往韓國，展開一場難忘的異國之旅。此外，活動期間每日前20名購買橋村炸雞系列產品的顧客，即贈兩杯指定飲品，為你加倍清爽滋味。

圖／取自橘村炸雞臉書粉專

還有「酷洛米的美食奇幻旅程」活動讓你樂趣無限！只要在全台橋村門市消費滿288元，再加79元即可獲得一次扭蛋機會，獲得精美小禮物，扭蛋顆顆有獎，讓你帶著滿滿好運回家。橋村炸雞此次這波活動誠意滿滿，讓炸雞迷們不僅能品嚐韓國人氣美食，更能享受多重福利。趕快邀請你的親朋好友一起來橋村炸雞，品味韓式炸雞魅力，享受一場美食味蕾的美食派對吧！