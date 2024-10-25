三重快閃「香鷄城」今起回歸！ 上百隻手扒雞預定秒殺 業者曝：想吃「這樣做」有機會

手扒雞始祖「香鷄城」日前宣布快閃，於今(25日)起至11/16期間的每週五、週六，進駐空軍三重一村「擺渡人29！」，推出期間限定「手扒雞套餐」，但預購活動一上線，上百隻雞瞬間秒殺。業者表示，若超過預購時間20分鐘就視同放棄，開放給現場客人購買，因此仍有機會吃到！

圖／香雞城提供

台灣5、6年級生的共同回憶手扒雞創始品牌「香鷄城」，陪伴無數次家庭聚會的餐桌美好時光，日前無預期宣布快閃空軍三重一村「擺渡人29！」，以預購方式販售限量「經典手扒雞套餐」，每份550元，內含手扒雞一隻(附胡椒鹽)、正宗台式鹹酥雞一份、可樂330ml兩罐，然而開賣不到1.5小時就搶光，也引起民眾一片哀號。

圖／香雞城提供

業者提及，快閃店除了提供「手扒雞套餐」，同步販售「祖傳秘醬烤雞腿」及「台式鹹酥雞」冷凍包，簡單加熱即可重溫當年的經典滋味。且本次快閃活動採線上預訂、現場取貨的形式，有規定若超過取餐時段20分鐘將視為放棄資格，並且同步開放給民眾購買。因此想吃回味經典滋味的朋友，可以到快閃活動現場登記試試手氣。

圖／香雞城提供

隨著天氣轉涼，亦可參考香鷄城於MOMO及蝦皮商城推出「黑蒜雞湯」、「剝皮辣椒雞湯」兩款全新湯品，把握於11/11至蝦皮商城香雞城官方旗艦館消費滿999元，可享8折優惠券；11/7至11/11於MOMO香雞城品牌館，購買滿2件商品贈煙燻雞腿，滿4件再送小肉豆1包。