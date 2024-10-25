聽新聞
0:00 / 0:00
韓式美食熱潮再起！限定「親古韓食堂」雅樂軒酒店吃得到，5大經典菜餚1次看
韓式美食熱潮再起！台北北投雅樂軒酒店NOOK聚聚樂餐廳推出限定全新「親古韓食堂」，即日起至2025年2月28日，讓饕客不出國門便能品嚐到正宗韓式料理。這次特別推出五大經典菜餚，價格每道380元起，並且附贈一瓶韓國水梨汁，讓消費者在北投就能享受韓國家常風味，無需舟車勞頓飛往韓國，衝了！
NOOK聚聚樂餐廳一向以創新料理著稱，這次的「親古韓食堂」期間限定餐點包括經典「泡菜海鮮煎餅」、滑嫩可口的「雜菜冬粉」、香辣下飯的「辣炒豬肉」，還有鮮嫩多汁的「醬烤牛小排」及經典的「韓式部隊鍋」。這些經典韓式料理皆以道地烹調手法呈現，讓顧客不僅可以在餐廳內享用，還可以搭配W XYZ Bar的微醺時光，感受異國風情。
W XYZ Bar同步推出「Dreamy彩虹夢幻下午茶」，帶來10款不同風味的鬆餅，任選三款搭配咖啡或茶飲，價格為450元+10%。無論是充滿童趣的「棉花跳跳糖鬆餅」、濃郁的「抹茶脆脆鬆餅」，或是鹹甜交錯的「鳳梨火腿鬆餅」，都能滿足顧客多變的味蕾，是甜點愛好者不可錯過的下午茶選擇。
最後，雅樂軒酒店以其便捷的地理位置和豐富的餐飲選擇，成為北投區居民與旅客的首選。無論是前來品嚐期間限定的韓國美食，還是與好友一同享用夢幻下午茶，這裡都能提供一個放鬆身心的理想場所，趕快預訂起來吧！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言