韓式美食熱潮再起！限定「親古韓食堂」雅樂軒酒店吃得到，5大經典菜餚1次看

韓式美食熱潮再起！台北北投雅樂軒酒店NOOK聚聚樂餐廳推出限定全新「親古韓食堂」，即日起至2025年2月28日，讓饕客不出國門便能品嚐到正宗韓式料理。這次特別推出五大經典菜餚，價格每道380元起，並且附贈一瓶韓國水梨汁，讓消費者在北投就能享受韓國家常風味，無需舟車勞頓飛往韓國，衝了！

圖／台北北投雅樂軒酒店提供

NOOK聚聚樂餐廳一向以創新料理著稱，這次的「親古韓食堂」期間限定餐點包括經典「泡菜海鮮煎餅」、滑嫩可口的「雜菜冬粉」、香辣下飯的「辣炒豬肉」，還有鮮嫩多汁的「醬烤牛小排」及經典的「韓式部隊鍋」。這些經典韓式料理皆以道地烹調手法呈現，讓顧客不僅可以在餐廳內享用，還可以搭配W XYZ Bar的微醺時光，感受異國風情。

圖／台北北投雅樂軒酒店提供

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W XYZ Bar同步推出「Dreamy彩虹夢幻下午茶」，帶來10款不同風味的鬆餅，任選三款搭配咖啡或茶飲，價格為450元+10%。無論是充滿童趣的「棉花跳跳糖鬆餅」、濃郁的「抹茶脆脆鬆餅」，或是鹹甜交錯的「鳳梨火腿鬆餅」，都能滿足顧客多變的味蕾，是甜點愛好者不可錯過的下午茶選擇。

圖／台北北投雅樂軒酒店提供

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最後，雅樂軒酒店以其便捷的地理位置和豐富的餐飲選擇，成為北投區居民與旅客的首選。無論是前來品嚐期間限定的韓國美食，還是與好友一同享用夢幻下午茶，這裡都能提供一個放鬆身心的理想場所，趕快預訂起來吧！