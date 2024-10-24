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拿坡里炸雞11月更名「三商炸雞」！ 三商餐飲掛牌上市發表 粉絲驚問：那披薩呢

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里炸雞專賣店提供
圖／拿坡里炸雞專賣店提供

三商餐飲（7705）於23日舉辦上市前業績發表會，預計將在11月下旬掛牌上市，記者會上也宣布新的品牌策略，董事長陳翔玢表示，目前旗下共11個品牌、422家店，未來預計每年規劃開出1-2個新品牌，展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里3大品牌為主，同時宣布，「拿坡里炸雞」也將於11/1起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象！

網紅Cheap今天在臉書發文表示，「三商餐飲旗下的品牌，除了三商巧福外，拿坡里披薩、拿坡里炸雞、福勝亭、鮮五丼等，看得出來都是故意取異國名字，試圖打造高端形象，這招也確實讓台灣人很愛。結果現在變成三商炸雞?聽起來就遜爆了！」消息一出，不少網友粉絲納悶發問「披薩呢？」，甚至有球迷忍不住興奮敲碗「什麼時候還要組棒球隊啦」、「三商虎重出江湖吧 拜託」。

三商餐飲多品牌策略奏效，推升營運持續向上。記者黃淑惠／攝影
三商餐飲多品牌策略奏效，推升營運持續向上。記者黃淑惠／攝影

事實上，三商餐飲旗下品牌多元包含「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」以及「三商鮮五丼」等，在市場上已建立穩固品牌基礎。這次宣布改名的是「拿坡里炸雞專賣店」，11月起將更名為「三商炸雞」，三商餐飲更透露，配合自有外送團隊及第三方物流合作，以提供全方位的外送服務。

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