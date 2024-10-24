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網炸鍋！ 麥當勞「獵人 BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
搶不到卡牌包，更關注全台限量19萬組的麥當勞「《獵人》BOOK牌」。圖／麥當勞提供
搶不到卡牌包，更關注全台限量19萬組的麥當勞「《獵人》BOOK牌」。圖／麥當勞提供

台灣麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名活動23日開跑，限量30萬包的《獵人》角色盲卡包，當天僅開賣3小時，便完售一空。而今（24）日緊急宣布快訊，預定10/30起，加碼推只送不賣、全台限量19萬組的「《獵人》BOOK牌」，為避免影響交通及維護顧客安全，將僅於各餐廳內贈送，得來速及外送服務恕不開放此贈送活動！消息一出，讓大批網友超怒、炸鍋。

麥當勞今日表示，感謝顧客對「《獵人》BOOK牌」的熱愛，為避免影響交通及維護顧客安全，「《獵人》BOOK牌」將僅於各麥當勞門市贈送，10/30的10時30分起至11/19的23時59分，凡於餐廳櫃台或自助點餐機購買分享盒加點指定飲品買1送1即可免費獲得，全台限量19萬組，送完為止，得來速及外送服務則不開放此贈送活動。

圖／翻攝麥當勞臉書
圖／翻攝麥當勞臉書

原本購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得全台限量19萬組以《貪婪之島篇》為主題所打造的「《獵人》BOOK牌」，不料規定臨時變動，限於門市才能獲得。消息一出，引網友紛紛怒轟「乾脆別送啦」、「結果本來是歡樂送活動，反而歡樂送被拔掉了」、「得來速也是在現場，有沒有花到你們外送成本，憑什麼不能送」、「歡樂送是怎樣影響交通，去現場擠一堆人才影響交通吧 」。

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