日期確定了！ 好市多「2024黑色購物節」這7天優惠 資深鐵粉免費送烤雞

錢包先準備好來！ 一年一度最受矚目的好市多（Costco）「黑色購物節」檔期確定了，預計將於11/25至12/1登場，連續7天展開限定優惠，並且官方證實，2024年將首度推出感恩回饋，針對「年資滿20年以上」的續卡會員，提供免費兌換一份烤雞或披薩哦！

好市多。圖／業者提供

美式賣場好市多年度最狂「黑色購物週」每年都吸引大批會員關注，今年將於11/25開跑，目前僅確定檔期時間，優惠商品、折扣仍然保持神秘，不過，按照往年流程，好市多社群、APP會於前一天曝光隔日的亮點優惠品項！

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說 臉書社團

特別的是，資深會員注意了！好市多官方於2024黑五購物節首度推出感恩大回饋，「續卡滿20年以上(需連續無中斷)」的會員，近期將收到會員護照優惠資訊中夾有感謝信函，會員可持感謝函至賣場將兌換一份烤雞或Pizza，若會員沒收到信件，也無需擔心，可攜帶會員卡到賣場櫃台查詢年資即可，鐵粉們肯定更加期待了。