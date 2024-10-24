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日本壽司之神弟子！ 米其林餐廳「鮨增田台北」突宣布明年1月熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鮨增田Sushi Masuda Taipei 臉書
圖／翻攝鮨增田Sushi Masuda Taipei 臉書

日本「壽司之神」小野二郎得意門生增田勵，2019年來台在文華東方酒店開設「鮨增田台北」，也持續被選入米其林指南，即將屆滿5周年之際，沒想到業者昨(23日)突然宣布，因為主廚合約即將結束，將於明年1月起停止營業！

鮨增田。圖／米其林官網
鮨增田。圖／米其林官網

小野二郎開設的「數寄屋橋次郎」為米其林三星殿堂級壽司店，增田勵在該店打拚9年後於2014年自立門戶開設「鮨增田」，陸續獲得東京《米其林指南》一星、米其林二星等殊榮，2019年結束東京本店，全心投入台北餐廳的開幕，並由小杉秀樹擔任台北駐店主廚，從2020年起就入選台灣《米其林指南》餐盤餐廳(2020-2021)及入選餐廳(2022-2024)。

不料，「鮨增田台北」昨日透過官方粉絲團宣布，「由於主廚的合約即將結束以及公司的營運政策調整」，雖然不捨還是要宣布將暫停營運，台北店將於明年1月起停止營業，同時寫道「這是一個十分艱難的決定，希望鮨增田的料理能成為您深刻的味蕾記憶」。

圖／翻攝鮨增田Sushi Masuda Taipei 臉書
圖／翻攝鮨增田Sushi Masuda Taipei 臉書

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