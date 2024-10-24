喜來登歲末「感恩聖誕大餐早鳥9折」！一次爽吃澳洲和牛與爐烤火雞

台北喜來登大飯店在2024年歲末節慶推出全新感恩與聖誕禮籃，帶來頂級饗宴，讓家中也能共享美食。此次推出三款適合5至6人分享的豪華禮籃，其中最亮眼的「爐烤澳洲和牛肋眼豪華組」主打2公斤頂級和牛肋眼，低溫慢烤鎖住肉汁，肉質鮮嫩多汁。即日起至12月27日止，可透過飯店官網或The Deli預訂，11月22日前預訂還享9折早鳥優惠。

2024-10-24 12:01