喜來登歲末「感恩聖誕大餐早鳥9折」！一次爽吃澳洲和牛與爐烤火雞
台北喜來登大飯店在2024年歲末節慶推出全新感恩與聖誕禮籃，帶來頂級饗宴，讓家中也能共享美食。此次推出三款適合5至6人分享的豪華禮籃，其中最亮眼的「爐烤澳洲和牛肋眼豪華組」主打2公斤頂級和牛肋眼，低溫慢烤鎖住肉汁，肉質鮮嫩多汁。即日起至12月27日止，可透過飯店官網或The Deli預訂，11月22日前預訂還享9折早鳥優惠。
「爐烤澳洲和牛肋眼豪華組」特選油花細緻、肉質柔嫩的澳洲和牛，經義大利香料和法國芥末籽醬醃製入味，配上馬德拉紅酒醬，帶有焦糖與煙燻果香，讓肉質更添層次。搭配松露培根炒洋芋、濃郁龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱薩沙拉及酥脆可口的千層南瓜派，讓每一口都充滿奢華美味。
此外，飯店的經典佳餚也不容錯過。「香烤火雞繽紛共享組」選用6公斤肥美火雞，外皮金黃酥脆、肉汁飽滿，搭配橙香蜂蜜蔓橘醬，甜中帶酸，口感豐富多層次。「爐烤美國牛肉溫馨組」則主打2公斤的美國安格斯肋眼，濃郁肉香與嫩口質地完美交融，配菜同樣豐富。
這些精心設計的禮籃售價自6,300元起，豐富的配菜搭配高級主菜，讓歲末佳節與家人朋友共享美食時光，成為你的最佳選擇。不要猶豫一起帶親朋好友吃起來吧！
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