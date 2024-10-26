2024「萬聖節美食優惠」懶人包！ 應景暗黑系甜點、變裝大啖美食、冰淇淋買1送1、手搖飲升級免費加料歡樂開吃

週末出動了嗎？ 2024全台「萬聖節精選活動」正如火如荼的熱鬧上演中，來不及參與變裝討糖等活動也沒關係，快來看看哪些品牌也共襄盛舉推出應景的萬聖節餐點以及萬聖節美食優惠，讓大家就近嚐鮮一番！

◎王品集團

王品旗下肉次方、金咕、Oh my!原燒等品牌，推出萬聖節限定餐點。圖／王品提供

王品集結旗下「Oh my!原燒」、「金咕韓式原塊烤肉」和「肉次方 燒肉放題」，限時推出「黑衣人」活動。活動期間穿著黑色上衣並完成社群任務，就可享受甜點升級、免費吃萬聖節限定炸雞等不同優惠...(相關詳情)

「享鴨」推出萬聖節限定「吃驚鴨堡」。圖／王品提供

另外，變裝至王品旗下的「西堤牛排」用餐，即贈送「BBQ炸雞拼盤」；「享鴨」則推出萬聖節限定「吃驚鴨堡」。另外「藝奇」消費2客套餐，則贈送「酥炸軟殼蟹」或「天使紅蝦佐柚子鹽」...(相關詳情)

◎必勝客

必勝客推出「鬼手魷魚搗蛋比薩」，單點399元。圖／必勝客提供

必勝客限時推出應景的「鬼手魷魚搗蛋比薩」，紅黑相間的配色，集結深海魷魚鬚、皮蛋、豬血糕等食材，單點優惠價399元，外帶買大送大優惠價780元起。即日起至官方臉書粉絲團參與活動，也有機會獲得「鬼手魷魚搗蛋比薩」及限量「餓死鬼封印膠帶」...(相關詳情)

◎達美樂

圖／達美樂提供

達美樂推出全新限量「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑糖珍珠結合鬼椒紅醬，打造甜辣交織的獵奇口感，還有超限量的「辣魔黑雞翅」，至11/3前可享「外帶買大送大再送可樂」優惠...(相關詳情)

◎點點心

圖／點點心提供

人氣港式點心專賣店「點點心」，自10/16起至10/31推出期間限定「萬聖鬼怪PARTY TIME」主題餐點，於10月底前參加「萬聖豬仔扭蛋」活動，就有機會獲得免費套餐等好禮...(相關詳情)

◎壽司郎

圖／壽司郎提供

針對萬聖節到來，壽司郎也推出「萬聖節南瓜布丁蛋糕」，變裝用餐並有機會抽中折價券500元。萬聖節當天，也可免費獲贈「壽司郎萌抱煎餅」...(相關詳情)

◎肯德基

萬聖節限定「好大一顆南瓜桶」。圖／肯德基提供

肯德基也於萬聖節前推出40周年限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內容包含咔啦脆雞x6、原味蛋撻x4、雙色轉轉QQ球x1、香酥脆薯（中）x1，並且搭配南瓜造型桶，每份1,199元。南瓜造型桶不僅可以重複利用、當作萬聖節裝飾品...(相關詳情)

◎Krispy Kreme

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme「萬聖美術館」萬聖節甜甜圈期間限定搞怪登場！今年有黑貓夫人、紫月侍衛、獨眼畫家和南瓜公爵悄悄從畫框中溜出一同嬉笑作怪，10月份還推出萬聖美術館禮盒優惠、下午茶折扣即好禮抽獎活動...(活動詳情)

◎COLD STONE

圖／COLD STONE提供

即將迎來萬聖節，酷聖石直營門市推出新品COLD STONE酷洛米「酷黑Kuromi冰心捲」，售價850元，於11/21活動期間購買酷黑Kuromi冰心捲，嘗鮮價現折100元；另，歡慶萬聖節，自10/25起至10/27，買中杯以上含桶裝冰淇淋，享第二件50元，以及狂歡萬聖夜10/31、11/1連續兩天大杯冰淇淋買一送一！

◎昭和浪漫洗濯屋

圖／翻攝昭和浪漫洗濯屋 showa ice cream ソフトクリーム 霜淇淋專売店臉書

大稻埕老宅「昭和浪漫洗濯屋」應景推出兩款萬聖特別版「殺紅眼芭樂霜淇淋、傑克薯叔紫薯霜淇淋」，華麗繽紛視覺搭上精心研製的霜淇淋口味，歡樂萬聖節必得來點上一支帶著走！

◎GODIVA

圖／GODIVA提供

GODIVA以神秘紫作為主色調，結合小黑貓、蜘蛛網等萬聖元素，以全新升級的G Cube松露造型巧克力，驚喜呈現「2024GODIVA萬聖節巧克力禮盒」，以經典南瓜燈為靈感，精心打造「萬聖南瓜禮盒」，巧克力罐不僅可以裝填GODIVA香滑巧克力，俏皮可愛的黑色小貓造型上蓋搭配更可隨身攜帶。

◎發發牧場 The Far Far Farm

圖／發發提供

發發以萬聖節為推出三款搞怪飲品幽幽格，有「藍莓竹炭幽幽格、焦糖脆脆栗子幽幽格」，最特別的是，與TABASCO聯名推出的「塔巴斯科幽幽格」，則以經典優格搭配結合美國百年辣醬 TABASCO，微嗆酸辣風味讓人愈喝愈上癮。10/31前加入發發官方LINE好友，還可以領取優惠券，購買優格飲免費加料「白玉珍珠」或「寒天啵啵」乙次。

◎頃刻間

頃刻間萬聖節主打加料不加價。圖／頃刻間提供

萬聖節頃刻間推出加料不加價活動， 自即日起至10/31止，於活動期間到頃刻間購買任一飲品，即可免費加「黑糖珍珠」和「糯香圓仔」。

◎春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事邀茶友歡度萬聖節，自10/28至10/31，限時四日限定回饋，至全台春陽茶事門市購買大杯原茶，即可免費升級為芝士瑪奇朵飲品，等同於6折優惠！