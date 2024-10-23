遲遲沒收到麥當勞獵人卡！蔡阿嘎傻眼：被寄去蘿拉AB地址

麥當勞因為將「獵人」聯名卡片整套送給多名網紅，「這群人」的展榮也因為收到這份大禮而拍了開箱短影片，被發現他其實不熟《獵人》，遭大批忠實粉絲炎上！對此，YTR蔡阿嘎昨（22）日才曝光拿到的46號卡包，並透露那麼晚才曝光是因為公關把東西寄到前員工蘿拉的「AB地址」。

近日許多網紅都紛紛曝光收到「獵人」套卡的畫面，不過蔡阿嘎卻遲遲沒收到。昨天他則無奈表示剛剛收到，「還想說上次《七龍珠》有收到，為什麼這次《獵人》沒我的份？結果是寄到舊公關窗口的AB地址了？今天才收到...」。

蔡阿嘎日前透露元老級員工蘿拉動手腳的過程，坦言從去年就發現對方不對勁，而他也暗中觀察蘿拉如何動手腳，以及有哪些廠商受害。經過幾個月的調查，發現蘿拉光公關品就拿了超過百萬，更發現蘿拉在職期間利用AB合約來欺騙廠商及公司，詐騙金額高達8位數。