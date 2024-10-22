麥當勞《獵人》公關品遭炎上！酷炫「沒收到卡包」8字神解讀

麥當勞因為將「獵人」聯名卡片整套送給多名網紅，「這群人」的展榮也因為收到這份大禮而拍了開箱短影片，被發現他其實不熟《獵人》，遭大批忠實粉絲炎上！對此，「反骨男孩」團長酷炫昨天談起此事，直言自己沒收到，還自嘲「我過氣了。」

麥當勞此次風波引發外界熱議，就連酷炫也在社群平台無奈喊說：「我知道大小傑是誰？為什麼我沒有公關品？」最後更自嘲：「對，我忘記我過氣了。」而昨天看到展榮出面道歉後，酷炫更感慨表示：「免費的最貴，以後網紅們開箱建議不講話最安全」

酷炫在Threads上的動態一出，網友們紛紛留言笑說：「這是一種新的行銷手法，知道的沒有，不知道的才有」、「知道的才不會收到，負面行銷大成功」、「你可能比較無聊，孫生比較適合」、「好多過氣的都有，為何你沒有」、「這是操作系的，小心」、「還沒收到就被淘汰 」、「知道的不會有 」。