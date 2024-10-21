展榮「開箱獵人套卡」失言挨批！他高EQ直球回覆了

麥當勞因為將「獵人」聯名卡片整套送給多名網紅，引發粉絲強力反彈。「這群人」的展榮也因為收到這份大禮而拍了開箱短影片。豈料他說到「這個卡通我知道」，遭到大批粉絲糾正「獵人」並非卡通。展榮火速再拍攝新的短影片表達歉意，和弟弟展瑞聯手化解危機。

展瑞先是拿著手機詢問：「展榮我剛剛看Threads，Is that you？Is it？」得到展榮的回答後，他深深大嘆一口氣，大喊：「卡通跟動漫是不一樣的，卡通是卡通，動漫是動漫，就跟展榮不是展瑞、展瑞不是展榮，你給我懺悔！」

展榮接著誠懇道歉：「感謝Threads，提供一個這麼言論自由的平台，讓大家在上面都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」

多數網友接受他們願意道歉的誠意，另有網友點出其實只是酸民眼紅找碴，展榮願意認真看待大家的意見，其實已經很棒了。