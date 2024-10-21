聽新聞
0:00 / 0:00
展榮「開箱獵人套卡」失言挨批！他高EQ直球回覆了
麥當勞因為將「獵人」聯名卡片整套送給多名網紅，引發粉絲強力反彈。「這群人」的展榮也因為收到這份大禮而拍了開箱短影片。豈料他說到「這個卡通我知道」，遭到大批粉絲糾正「獵人」並非卡通。展榮火速再拍攝新的短影片表達歉意，和弟弟展瑞聯手化解危機。
展瑞先是拿著手機詢問：「展榮我剛剛看Threads，Is that you？Is it？」得到展榮的回答後，他深深大嘆一口氣，大喊：「卡通跟動漫是不一樣的，卡通是卡通，動漫是動漫，就跟展榮不是展瑞、展瑞不是展榮，你給我懺悔！」
展榮接著誠懇道歉：「感謝Threads，提供一個這麼言論自由的平台，讓大家在上面都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」
多數網友接受他們願意道歉的誠意，另有網友點出其實只是酸民眼紅找碴，展榮願意認真看待大家的意見，其實已經很棒了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言