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網紅開箱「獵人」卡包被炎上 陳沂批麥當勞亂發公關品

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
陳沂評論網紅開箱麥當勞聯名商品遭炎上事件。記者王聰賢／攝影
陳沂評論網紅開箱麥當勞聯名商品遭炎上事件。記者王聰賢／攝影

麥當勞和知名動漫「獵人」推出聯名商品，有網紅在收到麥當勞寄來的聯名商品，進行開箱時卻直言沒看過「獵人」而被網友炎上，網友不滿這些網紅不費吹灰之力就免費獲得全套卡包，真正的「獵人」粉絲想拿到聯名商品，卻要面對超高的消費門檻，網紅陳沂也對此事發聲，直言麥當勞根本就亂發公關品，才會陷入這樣的窘境。

陳沂認為，網紅被炎上這件事，從源頭就出了問題：「我是覺得麥當勞胡亂寄公關品給網紅，本身就是對獵人的不尊重。如果你真的很喜歡獵人，一定想讓這些珍貴的周邊被喜歡的人收藏，絕對不會寄給沒有愛的人。」不過網紅也並非完全無辜，「就算不是業配，妳沒有愛可以不要收不要發。被網友糾正再說大家都太認真，尊重別人的喜歡很難嗎？」有網友留言打趣「妳一定沒收到」，陳沂也幽默回應：「還好沒有，不然我要被炎上了！」

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