鐵粉看不下去！網紅開箱麥當勞《獵人》卡包惹爭議 業者回應：有規劃抽獎
麥當勞《獵人》角色盲卡包於今(21)日公開，有限量角色卡片、主題撲克牌及限定包裝等活動，預計於10/23正式開賣。沒想到，由於多位「非粉絲」網紅搶先開箱說錯話，遭到真鐵粉出征炎上，而麥當勞則針對此事作出回應。
麥當勞聯名日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》，預計於10/23 11:00起推出「《獵人》角色盲卡包」，全台限量30萬包；10/30起則推出只送不賣的限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。但開賣前就有不少網紅開箱分享，卻因介紹文裡漏洞百出，遭粉絲拆台看出其「不看動漫、不是粉絲」而不滿砲轟業者「給一堆不熟的KOL做行銷」、「應該要送給真的喜歡獵人的網紅吧」。
根據《ETtoday新聞雲》報導，麥當勞對此回應，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制，凡參與活動者就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋。有網友認為這次的行銷出現了反效果，應該要篩選贈送的對象。
麥當勞粉專火速PO出抽獎活動，即日起至10/27 23:59止，在該活動貼文標記好友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加《獵人卡片收藏冊》抽獎，每人／每個Facebook帳號僅限1次抽獎資格，麥當勞Threads帳號亦同步進行，兩平台各隨機抽出50名得獎者（共100套）。
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