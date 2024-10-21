平日限定手刀訂！必勝客「主食+副食+飲料99元起」快閃10天 雙人爽吃大比薩、人氣副食現省383
省荷包吃必勝客！比1+1還划算，必勝客最新推出「尖叫自由點」超激省優惠，主食+副食+飲料最低99元起，一張鈔票就能吃好吃滿。還有豪華自由點、雙人超值點等選擇，優惠快閃10天，平日限定省錢開吃。
年末省一波！必勝客推出全新超激省優惠，主食、副食、飲料三區任選只要99元起。PK APP會員獨家「99元個人超值自由點」為平日11:00-14:00限定，指定口味比薩、起司咔滋餅，搭配薯金幣、黃金和風鱈魚塊或德國芝心腸等人氣副食三選一和飲料，吃飽飽100元搞定。
還有平日限定（不限時段）「個人豪華自由點」方案，指定紙包麵或小比薩+副食3選1+飲料2選1只要199元，以及「雙人超值自由點」能用299元優惠價點到原價最高要682元的美味餐點，現省383元爽吃大比薩超過癮。本次「尖叫自由點」激省優惠快閃至11/1，快閃10天犒賞平日上學上班辛苦的你。
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