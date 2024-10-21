菜盤驚見老鼠屎 22:02火鍋採「4大緊急措施」並致歉：辜負了顧客的信任
10月20日晚間，知名連鎖鍋物「22:02火鍋樂活」遭爆料，用餐時發現「菜盤裡有老鼠屎」引發網友熱議，業者今(21)日針對該事件發文，聲明採取4大緊急措施，以確保類似事件不再發生。
連鎖鍋物品牌「22:02火鍋樂活」新莊店被爆出「老鼠屎」食安問題，總部對此發出最新反饋，由於新進員工訓練不足，誤用陳置許久即將汰換的老式器皿，匆忙中沒有確認檢核，導致事件發生。除向消費者致歉外，為確保此類事件不再發生，緊急採取4大措施：立即停業與全面消毒除害、加強稽核檢查、強化員工培訓、外部專家檢查，並承諾會以最高的標準提供安全、衛生的就餐環境，以及定期進行內部稽核檢查與優化。
此外，22:02火鍋於文末寫道，在全面嚴格清消後，將於下週推出免費試吃活動（官網、社群公告），希望重拾民眾對22:02一路以來堅持高品質的信心。
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