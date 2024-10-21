吃不到了！阿兵哥的美食回憶 金門必吃「山西拌麵」熄燈 網哀號：晴天霹靂
有吃過都是幸運！金門老店「山西拌麵」於10/20低調熄燈，不少網友不捨表示「去金門必吃的店，以後吃不到了怎麼辦」、「難忘的回憶味道」。
位於金門縣金沙鎮的在地經營超過30年的「山西拌麵」乘載了許多人的軍旅、大學與旅遊回憶，而店家於昨(20)日正式結束營業，並在粉專公告感謝顧客們的支持與包含。
不少網友已經開始懷念招牌麥芽雞和必吃拌麵，紛紛哀號「天啊～晴天霹靂」、「記憶中的好味道再也吃不到了 難過」，但仍送上祝福與謝意，感謝老闆辛苦大半輩子的好味道，成為記憶中深刻的一筆。
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