南港排隊老字號「蚵仔麵線」歇業倒數 在地人含淚道別：後會有期
飄香麵線熄燈！鄰近南港車站的排隊老店「點新春蚵仔麵線」無預警宣布，將於10/23結束營業，震驚了不少在地人，雖然不捨但仍祝福「謝謝老闆跟闆娘好吃美味的麵線」、「辛苦了 後會有期」。
老店熄燈潮，饕客哭哭！南港人氣美食「點新春蚵仔麵線」在地飄香38年，多年來累積了許多忠實顧客，是不少人從小吃到大的好味道。但天下無不散的筵席，店家於粉專貼出公告，將於10/23結束營業，令網友不捨回應「這是讓人念念不忘的味道」、「不捨這一味啊」。
而店家除向老主顧們致謝外，另寫道，也許未來有機會在某個角落再次相遇，因此有網友表示「期待能再次吃到您的麵線」。把握倒數幾天，手刀再一嘗記憶中令人懷念的好滋味。
編輯推薦
- 台北人的回憶掰了！「小蒙牛麻辣養生鍋」西門店將熄燈 網友點出關鍵：有更好的選擇
- 宜蘭人最後回味！ 40年老字號「皇佳牛排」感嘆萬物齊漲 宣布明年2月熄燈
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言