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南港排隊老字號「蚵仔麵線」歇業倒數　在地人含淚道別：後會有期

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／點新春蚵仔麵線粉專
圖／點新春蚵仔麵線粉專

飄香麵線熄燈！鄰近南港車站的排隊老店「點新春蚵仔麵線」無預警宣布，將於10/23結束營業，震驚了不少在地人，雖然不捨但仍祝福「謝謝老闆跟闆娘好吃美味的麵線」、「辛苦了 後會有期」。

圖／點新春蚵仔麵線粉專
圖／點新春蚵仔麵線粉專

老店熄燈潮，饕客哭哭！南港人氣美食「點新春蚵仔麵線」在地飄香38年，多年來累積了許多忠實顧客，是不少人從小吃到大的好味道。但天下無不散的筵席，店家於粉專貼出公告，將於10/23結束營業，令網友不捨回應「這是讓人念念不忘的味道」、「不捨這一味啊」。

而店家除向老主顧們致謝外，另寫道，也許未來有機會在某個角落再次相遇，因此有網友表示「期待能再次吃到您的麵線」。把握倒數幾天，手刀再一嘗記憶中令人懷念的好滋味。

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人氣美食 小吃 熄燈 牛排 老店

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