「怪獸8號」已抵達！主題快閃餐廳登陸西門、一中，北中兩地聯手殲滅怪獸

聯名快閃活動又一發！熱血動畫「怪獸8號」與「FANFANS CAFÉ」推出快閃主題餐廳！而且這次在台北西門店與台中一中店兩地聯合登場，主角們化身美味的餐點，超多款全新週邊襲捲登陸，已經在坑裡的粉絲、還沒入坑的都來看看～

圖／FANFANS CAFÉ提供

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西門店內布置分為怪獸清掃、第二演習場、防衛隊總部三大區，分別由相對應的不同角色駐守；而一中店則以怪獸來襲的市區街景為主要場景，一踏進門就可以看到角色立牌旁佈滿三角錐與碎石，用餐的同時就沉浸在動畫裡的戰鬥中；餐點部分以角色們喜愛的美食、視覺或特色延伸，推出4道主餐、4項甜點及6款飲料，主餐有：卡夫卡「起司解剖通心粉」、雷諾「奶油白醬燉菜」、琪歌露「豬排盤」，最後是米娜的「伐虎咖哩」；甜點的話有著襲擊卡夫卡的「神祕幼獸布朗尼可可球」，雷諾「彈珠汽水聖代」，還原琪歌露雙馬尾造型的「檸檬起司球」跟保科最喜歡的「蒙布朗蛋糕」，主餐、甜點都將附上對應角色的書籤透卡或Q版插卡，吃完記得帶回家收藏！

圖／FANFANS CAFÉ提供

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飲料則有怪獸8號 「藍莓爆爆珠氣泡飲」、卡夫卡「蜜桃紅茶」、雷諾「蝶豆花蜂蜜奶綠」、琪歌露「柚子紅茶」，最後是米娜「芝麻牛奶」與保科「葡萄風味飲」，瓶身特別效仿動畫中出現的綜合維他命袋，讓大家收穫來自卡夫卡的溫柔能量！還能獲得角色們的Q版吸管套以及杯墊個(共17款)）其中2款為台北及台中限定款，粉絲們可別錯過。

圖／FANFANS CAFÉ提供

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除了餐點之外，最讓粉絲期待的就是各種不同的週邊啦！這次由「FANFANS粉粉」獨家設計，推出雙面漁夫帽、印上防衛隊標誌及經典台詞的T恤，還有怪獸清理公司的托特包，另外，最經典的立牌、反光胸章也是一定要入手的紀念小物，現場還有印上標誌的緹花毛巾、滑鼠墊、陶瓷杯墊等限定合作商品，等著各位入坑收藏，只要於現場或網路平台購買單筆消費滿888元，還能加碼獲得限量的隨機角色身分識別卡。最後，前往活動場地前記得提前於網路訂位，再入手限定的「角色膠捲」囉！

圖／FANFANS CAFÉ提供

【怪獸8號 X FANFANS CAFÉ】

西門店

地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

活動期間：10/17～11/26

營業時間：11：00～20：30

一中店

地點：台中市北區太平路22號2樓

活動期間：10/18～11/27

營業時間：11：00～20：30