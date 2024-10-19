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2024台北國際牛肉麵節「金銀銅牌優惠」開吃！ 八方雲集「摘金」第2碗半價、道品牛肉麵「雙銀」買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

2024台北國際牛肉麵節高手雲集，最終鍋貼店打敗名店，由八方雲集「摘金」後，宣布推出奪金優惠，旗下分店率先推「第二碗半價」，後續金牌、銀牌、銅牌得獎店家一同慶賀，接力推出買1送1、贈送小菜等，牛肉麵控快來嚐！

圖／八方雲集提供
圖／八方雲集提供

⊙八方雲集

八方雲集於2024台北國際牛肉麵節鮮食組，拿下紅燒競賽的金牌獎，宣布自即起至10/31止，於「八方雲集紅樹林店」，每日限量10位購買鮮食金牌牛肉麵的消費者，可享有「第2碗半價」優惠！另外，生肖「屬龍」的消費者，出示身分證購買鮮食金牌牛肉麵，可另獲贈小菜一份。

圖／翻攝八方雲集臉書
圖／翻攝八方雲集臉書

地址：新北市淡水區中正東路二段43號

⊙道品牛肉麵

圖／道品牛肉麵提供
圖／道品牛肉麵提供

道品牛肉麵在2024台北國際牛肉麵節競賽中，以清燉牛肉麵拿下清燉組銀牌，並以樂齡牛肉麵拿下樂齡組銀牌；道品牛肉麵歡慶奪雙銀，即日起至10/20止，台北士林總店及高雄站前旗艦店，特別推出限時「買1送1」超值優惠活動，來感謝消費者的支持。

圖／翻攝道品牛肉麵臉書
圖／翻攝道品牛肉麵臉書

地址：台北市士林區後港街204號

⊙小羅紅燒牛肉麵

店址位於基隆的小羅紅燒牛肉麵，獲得2024台北國際牛肉麵紅燒組銀牌，即日起至10/31，推出「2人以上內用，點紅燒牛肉麵第2碗半價」優惠，每日限量20份，另外屬龍的消費者，內用出示證件可獲贈小菜一碟。

圖／翻攝基隆小羅牛肉麵臉書
圖／翻攝基隆小羅牛肉麵臉書

地址：基隆市中山區西定路113號

⊙海峽會

位於台北松山的海峽會，以皇品御膳養生牛肋麵獲得2024台北國際牛肉麵樂齡組銅牌，即日起至10/31，凡點購皇品御膳養生牛肋麵，享「第2碗5折」優惠，每日限量，售完為止，另外屬龍的消費者，內用憑身分證可獲贈小菜一份。

圖／翻攝海峽會臉書
圖／翻攝海峽會臉書

地址：台北市松山區敦化北路167號B1

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八方雲集 牛肉麵

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