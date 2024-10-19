CEO化身吸血鬼！ 達美樂萬聖節「辣魔黑珍珠披薩」買大送大 同步吃黑雞翅、1公斤起司披薩

達美樂這回跟必勝客一樣瘋狂！ 為了打造萬聖節限定的特色披薩，這回由達美樂CEO化身吸血鬼，推出全新限量「辣魔黑珍珠披薩」，選用黑糖珍珠結合鬼椒紅醬，打造甜辣交織的獵奇口感，10/23起於全門市超限量開賣。

圖／達美樂提供

達美樂的「辣魔黑珍珠披薩」選用黑金竹炭餅皮搭配鬼椒紅醬、香甜黑糖珍珠，紅黑配色打造滿滿視覺效果，又甜又辣的極致碰撞，配上香濃的莫札瑞拉起司，預計讓人辣到渾身發熱，還有超限量的「辣魔黑雞翅」，至11/3前可享「外帶買大送大再送可樂」的超殺優惠。

圖／達美樂提供

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另外，還有超人氣「1公斤起司披薩」重磅回歸，使用1公斤莫札瑞拉純正起司搭配16吋Q薄紐約餅皮，香氣十足，買還送2顆蜂蜜球，淋在披薩上更添香甜口感。即日起限時限量上市，同步祭出27款巨無霸披薩可享「外帶半價」優惠，包括1公斤起司披薩在內，最低450元起。