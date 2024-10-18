日本人氣居酒屋「筑前屋」跨海來台 月租70萬進駐信義計畫區A19三樓

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據最新實價揭露資料顯示，今年8月信義計畫區的A19商場，有筆實價租賃紀錄，3樓105坪月租70萬元，每坪租金達6,664元，雖然現場還在裝修當中，但店面外已經先預告將由日式居酒屋「筑前屋」進駐。圖／業者提供
根據最新實價揭露資料顯示，今年8月信義計畫區的A19商場，有筆實價租賃紀錄，3樓105坪月租70萬元，每坪租金達6,664元，雖然現場還在裝修當中，但店面外已經先預告將由日式居酒屋「筑前屋」進駐。圖／業者提供

根據最新實價揭露資料顯示，今年8月信義計畫區的A19商場，有筆實價租賃紀錄，3樓105坪月租70萬元，每坪租金達6,664元，雖然現場還在裝修當中，但店面外已經先預告將由日式居酒屋「筑前屋」進駐。

台北市信義計畫區知名商場A19，在經營團隊更替後，出現一些空置待租的空間，而信義計畫區近年已經成為北市夜生活的指標，更衍生出夜生活的消費商機，包括沿街的酒吧、特色酒館、夜店、KTV，甚至是宵夜商機，A19因為商場內就有幾間火鍋店群聚，更被稱為「火鍋大樓」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區百貨公司群聚，再加上大巨蛋串聯商圈，吸納東區夜生活消費商機。

曾敬德指出，近年也越來越多酒吧在信義計畫區內開店，剛好遇到區域內有些商圈經營狀況調整，有適合的商場空間釋出，才吸引跨海過來開店的業者第一站就能夠在信義計畫區內展店。

以復古空間、輕鬆小酌氛圍著稱的日本人氣居酒屋「筑前屋」，在台灣首間旗艦店確定落腳信義計畫區商圈，預計10月底開幕。

「筑前屋」主打各式美味的豬肉料理，登台後將引進原汁原味的日式居酒屋文化，並以「江戶盛事的華麗慶典」為靈感，打造奢華空間。

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