牛排控快衝台中！ 人氣早午餐「春三朝午」2張證件中3碼 「嫩煎牛排」免費吃

牛排控又有好康要追！ 台中西屯區人氣早午餐「春三朝午」再次回歸證件對對碰活動，即日起至11/10止，揪好友同行，只要2張身分證字號數字有一樣的任3碼，就能享有點2份主餐，再加送「一盤單點嫩煎牛排」，快速速標記喜歡吃牛排的朋友吧！

圖／春三朝午臉書粉專

春三朝午坐擁550吋的IPONE打卡牆，是台中高人氣網美餐廳，不僅提供浮誇的義大利麵、最頂牛排，還有聚餐包廂，供多人數好友相聚享用美食。

圖／春三朝午臉書粉專

圖／春三朝午臉書粉專

久違的春三「身分證活動」重磅回歸，這回要和身邊朋友、家人、同事合作兌換牛排，只要2張證件核對對中任意三個相同數字，就可以「點2份主餐」送「一盤單點嫩煎牛排」，點滿4份主餐送2盤單點嫩肩牛排，以此類推。

圖／春三朝午提供

需注意的是，參與活動需要分享文章或餐點照片至社群限時動態，限定於平日全天候與假日晚餐時段舉辦，且務必要提前電話訂位，對於不嗜牛者，可更換13香麻紙包雞(微辣)，詳情可洽春三FB粉絲專頁。