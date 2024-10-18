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海鮮控快看！「盛醃」潮汕生醃料理正夯，必嚐的「爆蛋紅蟳」三天前預定搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「盛醃」粉專
圖／取自「盛醃」粉專

喜歡海鮮料理絕對不能錯過！潮汕生醃餐廳「盛醃」藉由提供道地的生醃海鮮料理，讓食客在台灣也能品嚐到正宗的潮汕風味。必嚐的「爆蛋紅蟳」以其奪目的蟹膏而聞名，但需提前三天預約，才能品嚐這一極品，趕快訂位吃起來！

而且其實「盛醃」是全台首家潮汕生醃餐廳，餐廳鄰近捷運信義安和站，品牌形象鮮紅而霸氣不難聯想與新鮮海鮮料理有關。

圖／取自「盛醃」粉專
圖／取自「盛醃」粉專

尤其「深海金殼蝦」每天從宜蘭龜山島新鮮捕撈，肉質醇厚、Q彈有嚼勁，濃郁的海味令人垂涎不已。店內的「盛醃甜蝦」同樣來自宜蘭深海，生食時鮮美柔嫩，蝦頭和蝦膏更是飽滿，成為食客口中的美味珍品。「盛醃」的海鮮食材強調新鮮海域至海港直送，還有專利技術進行除菌處理，旨在讓顧客安心享受美味，又能吃到最鮮甜的美味。

圖／取自「盛醃」粉專
圖／取自「盛醃」粉專

最後，私心特別推薦「果凍三點蟹」和「鮭魚」等精心醃製的海鮮料理，口感有別於一般純粹的海鮮，不僅完全鎖住海鮮的鮮甜，醃製的口感讓人一口接著一口，可說是完美詮釋潮汕料理。想要體驗潮汕生醃料理的魅力，不妨與朋友相約，共同探索一道道獨特的海鮮美食之旅吧！

圖／取自「盛醃」粉專
圖／取自「盛醃」粉專

圖／取自「盛醃」粉專
圖／取自「盛醃」粉專

【盛醃】

營業時間：17:30至24:00

地址：台北市大安區安和路一段91號

電話：02-2701-3088

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