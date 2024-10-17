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小心詐騙！ 壽司郎遭冒名舉辦2活動　急發聲明：並未舉辦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣壽司郎提供
圖／台灣壽司郎提供

消費者注意！ 台灣壽司郎近日於社群平台遭冒名舉辦「魔物獵人20周年限定任務周邊」及「小小壽司郎」兩件活動，總公司於16日晚間緊急發出聲明「從未舉辦」，希望消費者多加注意，避免受騙上當！

近來頻繁被消費者惡搞的壽司郎，沒想到又傳出遭詐騙集團冒名於臉書社群舉辦活動。壽司郎昨（16日）發布聲明澄清指出，官方並沒有舉辦「小小壽司郎」、「魔物獵人20周年限定任務周邊」等活動，提醒消費者勿受騙。

同時補充，台灣壽司郎若有任何最新消息，皆以官方網站及Facebook粉絲專頁公告為準。

圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書
圖／翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書

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