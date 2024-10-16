5大速食新品開吃！ 必勝客萬聖鬼手披薩、頂呱呱起司波浪薯條 還有摩斯、肯德基、繼光香香雞一次看

速食控別錯過這一波！ 必勝客應景推出「萬聖鬼手披薩」、頂呱呱終於有馬鈴薯薯條了，全新推「波浪薯條」雙醬新選擇，肯德基全新「川麻湘辣紙包雞」香辣夠滋味，還有摩斯漢堡推新款焦糖布丁、繼光香香雞也有「奶辣口味」，統統快來嚐一輪！

●必勝客「鬼手魷魚搗蛋比薩」

必勝客推出「鬼手魷魚搗蛋比薩」，單點399元。圖／必勝客提供

必勝客推出的「鬼手魷魚搗蛋比薩」，外層裹上香酥黑色麵衣的深海魷魚鬚，製成鬼手般的恐怖感，再搭配眼睛造型的皮蛋、宛若墳碑的豬血糕，還有透著血紅色澤的辣蕃茄麻糬餅皮，營造出獨特的萬聖節視覺效果，再配上莫扎瑞拉起司、金黃蒜酥，帶來豐富層次的新口味。

自即日起至10/21期間，開放PK APP會員預定，10/22起全台門市開放訂購，單點優惠價399元，外帶買大送大優惠價780元起。

●頂呱呱「馬鈴薯波浪薯條」

頂呱呱「馬鈴薯波浪薯條」。圖／頂呱呱提供

台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」也有馬鈴薯薯條了，首度推出全新「波浪薯條」，搭配「金濃切達起司醬」以及「波隆那極致肉醬」，售價分別為119元及129元，即日起至11/3限時開賣；同步搭配頂呱呱人氣台味炸雞及明星呱呱包，組成「波浪肉肉餐」及「波浪呱呱餐」，特價均為199元。

●肯德基「川麻湘辣紙包雞」

肯德基新推出「川麻湘辣紙包雞」。圖／肯德基提供

肯德基採用獨家210度溫控封烤技術，推出全新「川麻湘辣紙包雞」，特製錫箔紙封存花椒、辣椒的麻辣鮮香，讓香料完美與鮮嫩雞腿肉結合，吸附了滿滿川麻、湘辣風味，再搭配脆嫩杏鮑菇，打造豐富口感層次，新品售價153元起，自10/22至12/2限時開吃。

●摩斯漢堡新點心「焦糖布丁」

新品焦糖布丁。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡即日起也開賣全新點心「焦糖布丁」，使用新鮮雞蛋結合比利時鮮奶油以黃金比例調配製成，加入焦糖提味，打造濃郁絲滑的口感，嚐得到馥郁的奶香與蛋香，讓大人小孩都愛上。焦糖布丁售價60元，搭配套餐購買，可另享55元加購優惠價。

●繼光香香雞「香香奶辣腿丁」

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」。圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞再次創新打造全新「香香奶辣腿丁」登場，以雞腿肉為主角，搭配特調的奶辣醬料，一次可以吃到奶香與辣味的結合，即日起正式開賣，每盒售價165元，部分門市未販售，建議優先洽詢。